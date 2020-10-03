鄰居家鸚鵡叫整日　他魔音傳腦快崩潰…一招「膠帶貼門鈴」反制



▲陳男長期被鄰居家的鸚鵡噪音困擾，想出用膠帶貼住門鈴的方式反制對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹羅男與葉女在家中養了數隻鸚鵡，因鸚鵡整日大聲啼叫，隔壁的鄰居陳男不堪長期噪音傳腦，向對方反映又被置之不理，竟用膠帶貼住羅、葉家的電鈴，讓他們也嘗嘗被魔音傳腦的滋味，雙方大打出手，並互告傷害。法官依傷害罪判羅男拘役25日，葉女10日，分別易科罰金2萬5千及1萬元。陳男傷害罪部分，則另案審結。

判決指出，羅男與葉女住在某社區，因2人在家中養了數隻鸚鵡，鸚鵡長期不斷發出大叫聲，讓隔壁鄰居陳男非常困擾，曾要求羅、曾2人改善，卻被對方置之不理。

陳男每日被鸚鵡的啼叫聲吵到受不了，在2019年12月間的早上，跑到羅、曾2人家門口，用膠帶固定門鈴，讓門鈴長按不止的方式以牙還牙，羅、葉2人查看後才發現被惡搞，氣得找陳男理論。

雙方一言不合大打出手，陳男出拳毆打葉女，羅男也不甘示弱揮拳回擊，3人變成一片混戰，也均多處挫傷、擦傷，並互控傷害。

羅男及葉女坦承犯行。法官審酌，羅、曾2人與陳男是鄰居，僅因鸚鵡叫聲擾鄰就發生口角演變為互毆，所為不該，念及2人無前科素行，犯後坦承犯行，因此依傷害罪判羅男拘役25日，葉女10日，分別易科罰金2萬5千及1萬元。陳男傷害罪部分，則另案審結。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定「肌膚哲理三合一洗面乳」

► 17歲少女流產與男友露宿街頭 警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人



►雙寶媽再驗出2條線 竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？



►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝 師生震驚：不可能找不到工作