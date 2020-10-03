2020官田菱角節熱鬧「菱」距離　黃偉哲：歡迎購買官田菱角及菱炭好物

▲台南市長黃偉哲大力向全國民眾推薦中秋及國慶連假，到台南官田品嘗新鮮的菱角及購買菱炭生活好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



聞名全國的台南官田菱角種植面積及產量均是全國第一，至今邁入第24年的2020官田菱角節，3日在葫蘆埤自然生態公園熱鬧登場，台南市長黃偉哲站台直呼菱角節好玩好吃又好買，大力向全國民眾推薦中秋及國慶連假，到台南官田品嘗新鮮的菱角及購買菱炭生活好物。



黃偉哲市長偕同農業局長謝耀清、民政局長顏振標、勞工局長王鑫基、官田區長顏能通、官田農會總幹事林正容、立委郭國文及市議員尤榮智、陳秋宏等貴賓配合活動主題「菱菱七」，一同以水槍射擊巨大標靶進而揭開巨大菱角為活動熱鬧開幕。





黃偉哲市長表示，官田菱角節是地方產業的一大盛事，而且台南的菱角是全台灣種植面積最大、生產數量最多的，尤其現在菱角及菱角殼都有更多元化的利用，所以我們會持續努力讓官田菱角「頂港有名聲，下港有出名」，讓全台灣的民眾都知道台南官田菱角，也希望全國各地民眾在中秋及國慶連假來台南時不忘到官田走走逛逛吃吃喝喝買買，一起來拼經濟。





農業局長謝耀清指出，全國菱角種植面積約480公頃，產量約5129公噸，官田區就種植了約350公頃，產量約4000公噸，種植面積和產量均居台南之冠，更是全國第一，每年9至11月官田菱角正值盛產是嘗鮮的最好季節。今日參加菱角節活動的民眾只要生日或身分證號碼有「0」、姓名發音同「菱」，到「找『菱』櫃台」憑證件兌換小卡，即可憑卡限時限量兌換美味的菱角粥。



今日菱角節活動現場以菱角為食材，製作美味的菱角粥、菱角魚丸、菱角蛋捲，豐富多元的菱角料理讓民眾知道更多菱角的美味吃法。除了品嘗美食之外，也推出與「菱」一起做公益活動，由官田農會捐贈熟菱角進行拍賣，所得將全數捐贈給慈善機構。





菱角節現場也結合社區營造成果展，安排一系列菱炭DIY免費體驗活動，包括菱角吊飾、菱炭吸附包、藍染貓頭鷹菱炭精油香包、菱炭蚊香、菱角胺基酸肥皂、菱炭水耕盆栽、菱殼炭環保植栽等，還有好逛好買好玩好吃的農特產市集和划船採菱體驗。



配合菱角節活動，官田區公所更精心製作「浪漫171官田菱距離」旅遊地圖，以171市道為主線，玩遍官田10大景點，讓大家看見官田不同的視野和風貌。活動相關資訊請至官田區公所網站(https://guantian132.tainan.gov.tw/)及粉絲專頁（https://www.facebook.com/GUANTIAN.132/）)查詢。

・天然植萃成分

