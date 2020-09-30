　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲體恤農民，指示台南市政府30日撥發補助款，讓農民過個快樂中秋節。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲體恤農民，指示台南市政府30日撥發補助款，讓農民過個快樂中秋節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已經結束1個月了，卻還沒有收到補助款，生長在農村的黃偉哲十分體恤農民，指示先行動用市庫撥款，台南市政府30日即將撥發補助款，讓農民過個快樂中秋節。

台南市政府農業局示，台南市文旦種植面積1106公頃，年產量25000公噸，直銷及外銷加拿大、日本、新加坡、香港等國家和地區一路長紅，小果於中秋節前已銷售一空，大果也因為啟動收購再利用處理措施得宜，穩定了文旦市場價格，並且保障了果農的收益。

台南市長黃偉哲非常重視文旦再利用處理的情形，由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，台南市為全台文旦最早採收的產區，為避免大果及次級品流入市面影響產地價格，以穩定全台文旦柚產銷，今年自8月19日至8月25日止啟動文旦大果收購措施，收購未符合規格的格外品，總計收購49萬4785公斤，作為多元循環經濟利用。

農業局表示，台南市以每公斤10元價格收購不符合外銷、內銷及加工規格的大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用，因農糧署文旦收購補助款尚未核定，市長黃偉哲為體恤農民的辛勞，指示先行動用市庫30日撥款，讓農民能過個好節。


 ・手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒

ET快訊
規模5.9地震與台東連震有關？　氣象局回應了
快訊／台北超搖！12:37地震規模5.9　最大震度4級
快訊／12:37地震！　國家級警報大響
iPhone 12優缺點一次看　效能、售價總評比
開戰能撐多久？台灣退役老兵叮嚀兒子：一槍幹掉要你衝鋒的長官
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自己財產自己護即時消災才是福　台南市消防民力召募計畫聯合宣導

桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

南警愛運動　組隊「海南幫幫忙」勇渡日月潭！父子檔體力過人　

黃敏惠「整體施政滿意度」獲80%民眾滿意　文教力指標本島第二名

嘉義市深化食安作為　加強肉品標示稽查及抽驗

嘉義市國民體育日全國萬人健走大會師　獎品超豐富

參與虎爺誕辰遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

全國最大「光織影舞」　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

擴大「禁菸區」　鄭文燦提5大環保措施提升桃園空氣品質

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

自己財產自己護即時消災才是福　台南市消防民力召募計畫聯合宣導

桃園消防局採購「敵腐靈、六氟靈」全面配發　化災防備添利器

黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

南警愛運動　組隊「海南幫幫忙」勇渡日月潭！父子檔體力過人　

黃敏惠「整體施政滿意度」獲80%民眾滿意　文教力指標本島第二名

嘉義市深化食安作為　加強肉品標示稽查及抽驗

嘉義市國民體育日全國萬人健走大會師　獎品超豐富

參與虎爺誕辰遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

全國最大「光織影舞」　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

擴大「禁菸區」　鄭文燦提5大環保措施提升桃園空氣品質

大甲鐵砧山雕塑公園二期完工　盧秀燕、蔡其昌互謝對方爭取預算

女官員相親收3萬8　隔4天沒連絡...怪阿伯傳訊：還錢否則找黑道

王令麟總裁「利他」核心理念觸動　東森皇冠級經銷商陳柏榮慶幸追求夢想人生！

感激昔日公牛老將教導　巴特勒：沒他們我不能站在這裡

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

教士頭兩號先發都受傷　推第4號先發G1對紅雀金廣鉉

5.9地震觸動國家警報！　氣象局示警：還會有餘震

神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

國民黨收到國慶大典邀請　江啟臣確定出席：去大聲唱國歌

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

實踐大學內門校區宿舍啟用　董座感謝蘇清泉付出

鄭文燦提5大環保措施　提升空氣品質

原黨部遭拍賣　國民黨壽豐、光復鄉黨部低調喬

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

金舶獎及桃園潛力獎　表揚15企業

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

參與遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

中秋親子來新竹共遊設計展

立委陳亭妃邀體育署南下會勘

2020桃園中秋公園烤肉　只開放一處地點

更多熱門

相關新聞

貓熊慶中秋　動物園送上特製點心

貓熊慶中秋　動物園送上特製點心

10月1日是一年一度的中秋節，隨著近日天氣逐漸轉涼，總算有了秋天的感覺，根據中央氣象局的預報，4天連假期間北部的低溫大約在攝氏22-23度上下。台北市立動物園表示，只要室外溫度不超過27度，大貓熊「團團」和「圓仔」就有機會到戶外活動場踏青，與遊客一同團圓！

秋節物價變動　北市調查：豬肉漲價0.91％

秋節物價變動　北市調查：豬肉漲價0.91％

中秋「烤肉、月餅、柚子」全都要！營養師提健康風險

中秋「烤肉、月餅、柚子」全都要！營養師提健康風險

出租情人3大功能還會隱形　網搶要

出租情人3大功能還會隱形　網搶要

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

關鍵字：

黃偉哲果農中秋節文旦收購補助款

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面