黃偉哲要讓果農過個快樂中秋節　文旦大果收購利用補助款30日撥發

▲台南市長黃偉哲體恤農民，指示台南市政府30日撥發補助款，讓農民過個快樂中秋節。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

政府為穩定全台文旦柚產銷價格，啟動大果收購措施，但有果農向台南市長黃偉哲反映，收購作業已經結束1個月了，卻還沒有收到補助款，生長在農村的黃偉哲十分體恤農民，指示先行動用市庫撥款，台南市政府30日即將撥發補助款，讓農民過個快樂中秋節。

台南市政府農業局示，台南市文旦種植面積1106公頃，年產量25000公噸，直銷及外銷加拿大、日本、新加坡、香港等國家和地區一路長紅，小果於中秋節前已銷售一空，大果也因為啟動收購再利用處理措施得宜，穩定了文旦市場價格，並且保障了果農的收益。



台南市長黃偉哲非常重視文旦再利用處理的情形，由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，台南市為全台文旦最早採收的產區，為避免大果及次級品流入市面影響產地價格，以穩定全台文旦柚產銷，今年自8月19日至8月25日止啟動文旦大果收購措施，收購未符合規格的格外品，總計收購49萬4785公斤，作為多元循環經濟利用。



農業局表示，台南市以每公斤10元價格收購不符合外銷、內銷及加工規格的大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用，因農糧署文旦收購補助款尚未核定，市長黃偉哲為體恤農民的辛勞，指示先行動用市庫30日撥款，讓農民能過個好節。



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