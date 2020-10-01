台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

▲台南市長黃偉哲、立委王定，出席台南市警局第一分局義警中隊中秋晚宴，感謝義警弟兄們的付出，慰勞義警的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一分局義警中隊舉辦中秋晚宴，台南市長黃偉哲、立委王定宇出席感謝義警弟兄們的付出，慰勞義警辛勞，黃偉哲指出，義警是民間重要力量，協助地方治安、交通等業務，義警與民防、志工、守望相助隊、警友等合稱「民防五力」，這些民間力量的協勤，可讓警力有更高效率安排與運用，共同守護民眾安全。

東區義警中隊長王正坤醫師，是藝群醫學美容集團總裁與台灣美容醫療促進協會理事長，他表示企業有社會責任，全力支持警方保護民眾安居樂業是企業應有的責任。從新冠肺炎COVID-19疫情開始，整個警察局與義警同仁都忙著防疫與治安工作。

每年王正坤醫師都會舉辦春酒宴請辛苦的義警同仁，但是今年農曆春節剛好是疫情期間，無法聚會。義警們經過幾個月的忙碌防疫工作，終於到了秋天，在中秋節這個溫馨的節日來宴請大家，更是充滿幸福的感覺。

台南市長黃偉哲與立委王定宇致詞表示，台南市的警力、設備與經費都需要增加，他們除了感謝義警同仁的努力，也會爭取經費與設備，讓警方有足夠資源可以執行勤務。黃偉哲市長與王定宇立委並逐桌敬酒，祝福義警同仁中秋佳節愉快。

台南市警局第一分局鄭榮崑分局長、東區義警中隊長王正坤醫師、大台南警友會理事長林玉柱、中華醫事科大曾信超校長、成功大學管理學院黃宇翔院長、會計系楊朝旭教授、地檢署羅瑞昌檢察官、義警二中隊長王健源、民防一中隊長李日東、志工中隊長陳軍旭、巡守中隊長陳建山、警友會主任黃于珍、勞工局吳明熙副局長、陳勝楠區長、賴青足區長、周翊庭里長與陳奕翰里長都出席盛會，展現警民一家親，支持地方首長，共同維護地方治安。



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