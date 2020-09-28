「台式新浪漫月圓人團圓」活動熱鬧登場　黃偉哲歡迎來台南嚐美食抽大獎過中秋

▲「台式新浪漫，月圓人團圓」活動記者會，於台南市政府二樓中庭熱鬧登場，市長黃偉哲歡迎來台南嚐美食抽大獎過中秋。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



「台式新浪漫，月圓人團圓」活動記者會，28日於台南市政府二樓中庭熱鬧登場，台南市天壇暨五條港區商圈發展協會，和台南市西港街區繁榮發展協會聯合辦理，邀請竹橋國小表演《阿牛弄牛犁》，市長黃偉哲歡迎來台南嚐美食抽大獎過中秋。

台南市長黃偉哲受邀參與，並親自體驗新開發的「椪麻香」DIY，將台南五條港的椪餅打破餅後，加上西港的麻油米糕結合，口感有脆有軟，有甜有鹹，內餡豐富圓滿，像極了台式的愛情。

台南市經發局長陳凱凌、觀旅局長郭貞慧、台南市工商發展投資策進會副總幹事陳宗明、中西區長蕭泰華、中華民國商圈總會長胡神賀、台南市天壇暨五條港區商圈發展協會理事長侯美惠、台南市西港街區繁榮發展協會理事長曾詠瑋及市議員方一峰、許至椿、蔡筱薇等貴賓皆到場共襄盛舉。





台南市長黃偉哲表示，很高興參加五條港商圈及西港商圈聯合舉辦的活動，連假來逛商圈活動，嚐美食、買東西，還可以上網登記抽獎，頭獎是一戶房子，目前已累積兩戶，獎項相當豐富，邀請大家來台南看國慶煙火及相關表演，一起嚐美食、看煙火及表演，所以歡迎全國的好朋友來到台南走走，不論是1日遊、2日遊、3日遊，歡迎大家來台南度過台式浪漫的中秋佳節。



「台式新浪漫，月圓人團圓」活動為今年兩個商圈新提出來的活動構想，中秋節是一個大家團圓的節日，更需要浪漫的情愫，理事長們邀請大家一同來到開台的兩個商圈對著月光皎潔，一起感受古都「愛情城市」的魅力，這次活動以美食、文化、伴手禮擄獲民眾的心，活動現場有來自商圈的特色攤位大約30餘攤位。





另外，商圈活動在10月開跑，正值國慶煙火在台南舉行，台南將吸引大批來自全省各地的人潮，整個五條港商圈都會充滿戀愛的氛圍，商圈內有保存最完善的老街神農街、婚紗一條街的民生路、婚俗禮品一條街西門路，還有歷史悠久的古蹟廟宇，加上農產豐富有地方特色的西港鄉都會是活動拍照的場地，歡迎民眾一起來五條港及西港街商圈遊玩。

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