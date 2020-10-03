南美館喜迎200萬參觀人次　黃偉哲致贈幸運兒厚禮慶賀邁入新里程碑

▲南美館喜迎第200萬名幸運兒，黃偉哲致贈厚禮慶賀邁入新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假台南觀光超夯超熱門，台南美術館在連假第一天就湧現參觀人潮，尤其3日南美館所尋找的第200萬名入館幸運民眾現身，台南市長黃偉哲特地贈送豐厚驚喜大禮，與民眾一同慶祝這重要的里程碑。





黃偉哲市長表示，很高興見證南美館第200萬名幸運兒誕生，南美館自開館以來參觀人數持續上升，尤其今年1月至8月的入館參觀人數都是破新高，比故宮、奇美博物館及各地很多付費參觀的場館還多，是全台灣第1名，因此特別感謝美術館同仁的努力，也歡迎大家到南美館參觀之際，可以到周邊景點商圈逛街消費，只要消費滿200元就可以參加抽獎，就有機會抽中輕豪宅等大獎。





南美館從2日上午便引頸期盼幸運觀眾入館，2日閉館後統計達到199萬9934人次，僅剩66人便突破2百萬大關。2日晚館方在粉絲專頁公布後，一早門口就引來排隊人潮，3日10點準時開館統一在2館服務台發放號碼牌給入館民眾，黃偉哲市長及南美館館長潘示番也於一早到南美館等候見證這歷史性的一刻。



第200萬名幸運得主是來自台北的鄭小姐，得知獲獎當下又驚又喜，開心表示自己和先生、女兒是統一獅球迷，趁著連假2日晚開車南下，預計參觀台南美術館後至棒球場觀賞球賽並留宿台南，對於幸運成為第200萬名觀眾，感到非常意外且驚喜。





黃偉哲市長特別帶來平時致贈外賓的台華窯瓷盤作為加碼伴手禮，送給這位幸運的鄭小姐，南美館館長潘示番送上200張貴賓券、總價值兩萬元的美術館文創商品給這幸運的一家人，鄰近友好的台南晶英酒店更加碼提供價值1萬6170元晶英酒店海東家庭客房（含翌日自助式早餐兩客）平日住宿券給幸運得主。第200萬名前後各一位民眾也分別獲得20張貴賓券及總價值兩千元的禮物，一同開心慶賀突破200萬人次的紀錄。





南美館從去2019年正式營運至今，吸引大批民眾入館參觀，去年整年度即已累積130萬人次，今年暑假期間參觀人潮更是大幅攀升，超越去年暑假入館人次。潘示番館長表示，在開館第二年便迎來第2個百萬人次是傲人的成績，未來南美館迎接第一千萬人次時，旅日膠彩大師姚旭燈老師將特繪一幅作品相贈，令人振奮且期待。南美館將持續致力推出質量兼具的展覽、融入多元領域的藝術教育活動，並且提供舒適的館內外參觀環境品質，讓觀眾每回造訪都能獲得良好的參觀經驗。





在200萬參觀人次達標的同時，南美館也於10月1日起推出新款門票，票面設計特別精選館內典藏五位藝術家郭柏川、廖繼春、許武勇、沈哲哉及李光裕的作品，讓觀眾在購買門票時，也能夠認識美術館典藏作品，並將票券作為紀念性的收藏。

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