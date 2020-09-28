台南秋祭孔子釋奠典禮　黃偉哲表達對教師敬意

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨5時於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長兼孔廟基金會董事長黃偉哲，及分獻官、所屬各級機關代表、台南市學術界與教育界代表依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。

台南市長黃偉哲任正獻官，兼孔廟基金會董事洪玉鳳、邱莉莉議員、中西區公所區長蕭泰華、崇明國中老師周柏廷、安平國中老師陳玫珺、土城高中老師汪雪憬、開元國小老師陳艷如、和順國小老師謝佩靜、財團法人台南市孔廟文化基金會董事石榮峯等人擔任各分獻官，進行秋祭孔子釋奠典禮。



台南市長黃偉哲表示，台南有全台灣第一個孔廟，有全台首學之稱，而台南舉辦釋奠典禮已經行之有年，這是一個傳統，是對孔子有教無類的教育精神，以及他至高無上地位的一種尊敬；同時藉者這個儀式，也對全國老師的付出和辛勞表達敬意，所以遵循古禮有其意義，台南市會努力維繫古禮於不墜。





釋奠典禮全程歷時約1小時，除了正獻官和分獻官以外，忠義國小表演六佾舞的佾生團隊，以成書院負責祭孔典禮音樂的演奏人員，和許多觀禮的民眾在天未亮的時刻均以靜靜的在大成殿外齊聚，等待典禮開始，清晨5時整在雅樂和六佾舞的演出下典禮開始，過程莊重肅穆。





另崇聖祠祭典於28清晨4時20分起舉行，由台南市副市許育典擔任正獻官，分獻官由忠義國小老師黃麗芬及安佃國小老師沈佳霓擔任，因目前孔廟崇聖祠內部進行施工，考量參加人員進出安全，不開放民眾觀禮。

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