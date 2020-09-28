　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南秋祭孔子釋奠典禮　黃偉哲表達對教師敬意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨5時於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長兼孔廟基金會董事長黃偉哲，及分獻官、所屬各級機關代表、台南市學術界與教育界代表依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲任正獻官，兼孔廟基金會董事洪玉鳳、邱莉莉議員、中西區公所區長蕭泰華、崇明國中老師周柏廷、安平國中老師陳玫珺、土城高中老師汪雪憬、開元國小老師陳艷如、和順國小老師謝佩靜、財團法人台南市孔廟文化基金會董事石榮峯等人擔任各分獻官，進行秋祭孔子釋奠典禮。

台南市長黃偉哲表示，台南有全台灣第一個孔廟，有全台首學之稱，而台南舉辦釋奠典禮已經行之有年，這是一個傳統，是對孔子有教無類的教育精神，以及他至高無上地位的一種尊敬；同時藉者這個儀式，也對全國老師的付出和辛勞表達敬意，所以遵循古禮有其意義，台南市會努力維繫古禮於不墜。

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

釋奠典禮全程歷時約1小時，除了正獻官和分獻官以外，忠義國小表演六佾舞的佾生團隊，以成書院負責祭孔典禮音樂的演奏人員，和許多觀禮的民眾在天未亮的時刻均以靜靜的在大成殿外齊聚，等待典禮開始，清晨5時整在雅樂和六佾舞的演出下典禮開始，過程莊重肅穆。

▲台南市2020年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，28日清晨於孔廟大成殿舉行，正獻官台南市長黃偉哲依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另崇聖祠祭典於28清晨4時20分起舉行，由台南市副市許育典擔任正獻官，分獻官由忠義國小老師黃麗芬及安佃國小老師沈佳霓擔任，因目前孔廟崇聖祠內部進行施工，考量參加人員進出安全，不開放民眾觀禮。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

ET快訊
賈靜雯金鐘穿這樣「真實身材」現形　對比照曝…網：差好多
水逆又要來了！　2星座小心…恐一口氣連衰22天
「女兵考駕照暴衝」軍方下令列2檢討？　六軍團回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

攔查拒檢衝撞員警開槍制止仍被竄逃　南警鎖定特定車輛追緝

台南秋祭孔子釋奠典禮　黃偉哲表達對教師敬意

守護中輟學童績效亮眼　台南市108學年度復學率六都第一！

與友半夜吵架　高雄女從三地門走到內埔迷途…瑪家警載回香客樓

後山找到「巨無霸稀有菇」比人還大！農夫笑了…網嚇：底下有屍體？

台越中秋傳說故事差很多　移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場　黃偉哲秀歌喉與萬芳合唱「愛情限時批」

桃園本土登革熱再添1例　50歲竹筍批發商出入桃園新北兩地

美味難擋！第三屆CAS國產香雞排嘉年華　民眾冒雨排長龍領雞排

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

四星飯店協理「手機閃燈」掀裙偷拍　女員工遭長年性騷：只敢跪著工作

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

攔查拒檢衝撞員警開槍制止仍被竄逃　南警鎖定特定車輛追緝

台南秋祭孔子釋奠典禮　黃偉哲表達對教師敬意

守護中輟學童績效亮眼　台南市108學年度復學率六都第一！

與友半夜吵架　高雄女從三地門走到內埔迷途…瑪家警載回香客樓

後山找到「巨無霸稀有菇」比人還大！農夫笑了…網嚇：底下有屍體？

台越中秋傳說故事差很多　移民署主任黃英貴聽「阿貴奔月」很有感

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場　黃偉哲秀歌喉與萬芳合唱「愛情限時批」

桃園本土登革熱再添1例　50歲竹筍批發商出入桃園新北兩地

美味難擋！第三屆CAS國產香雞排嘉年華　民眾冒雨排長龍領雞排

淡水百年行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾「忠義仁勇」祈安新北

中職／二軍總冠軍龍象大戰29日開打！龍小將包辦6大獎

小主人開火車繞軌！　2貓保姆輪流「塞爆後座」當乘客乖給載

《爐石戰記》2020世界冠軍賽開打　採線上進行將於台灣時間12月13、14日登場

捷報！國際數學奧林匹亞競賽　台灣代表隊奪3銀3銅　

蘋果更新官網　澄清App Store與創作者的合作模式

快訊／午後雨彈襲「3縣市」大雨特報　防雷擊強陣風

《THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR》9月更新全新玩法登場　中秋活動同步開跑

「Logitech G玩色系列」打造G733無線耳機麥克風　玩翻色彩引爆電競潮流

北市自駕巴士來了！即日起開放預約免費試乘　行經台北101、永康街

JR今年2月就預言湖人熱火爭冠　「服務生」穩領冠軍戒？原因曝

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

桃園馬路設減速平台！網見方格笑歪

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場

桃園一牧場　發生兔子咬斷小男童手指

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

桃園本土登革熱再添1例　為50歲筍商

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

台越中秋傳說故事差很多　黃英貴有感

淡水行忠堂禮斗法會　侯友宜贈匾

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

更多熱門

相關新聞

台南市108學年度復學率六都第一！

台南市108學年度復學率六都第一！

根據天下雜誌最新公布各縣市文教力評比，台南市表現亮眼，其中107學年度中輟生總復學率與再輟率表現分別在六都榮獲第二及第三，教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市再輟率較107學年度微幅進步0.73％，總復學率則大幅提升3.55％，成為六都第一，成效卓著！

台南官田嘉南大圳發現2具男浮屍疑晨泳溺水

台南官田嘉南大圳發現2具男浮屍疑晨泳溺水

柯文哲回憶父親　「對老師有特別感情」

柯文哲回憶父親　「對老師有特別感情」

即／嘉南大圳驚見2浮屍！2男疑晨泳溺斃

即／嘉南大圳驚見2浮屍！2男疑晨泳溺斃

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場

關鍵字：

台南秋祭孔子釋奠黃偉哲教師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面