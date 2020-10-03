陸公布傳染病防治法修訂草案　增列「李文亮條款」

▲香港市民哀悼吹哨人李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國國家衛生健康委員會2日在官網公布傳染病防治法修訂草案，其中針對「不明原因聚集性疾病防控」增列了被視為「李文亮條款」的吹哨人獎勵機制，並將建設方艙醫院等做法納入法律規定。在此之前，北京、廣東深圳等地都已陸續公布類似的「李文亮條款」。

根據中國國家衛健委公布的「中華人民共和國傳染病防治法（修訂草案徵求意見稿）」，針對法定傳染疾病新增「具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病」的報告、管控針對性措施。

草案增列，對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人按照國家有關規定予以獎勵；對經確認排除傳染病疫情的，不予追究相關單位和個人責任。同時，草案也將建設方艙醫院上升為法律規定。

例如，縣級以上政府應當完善體育場館、會展場館、市民活動中心以及學校等公共基礎設施的建設和改造，為重大疫情發生時的緊急應變醫療救治和患者隔離需求預留接口，便於緊急需要時作為臨時性救治場所或隔離區域迅速投入使用等。

▲北京街頭防疫人員。（圖／記者任以芳攝）

北京市人大常委會9月下旬審議通過「北京市突發公共衛生事件應急條例」，規定對經調查核實的突發公共衛生事件隱患報告人予以獎勵，對非惡意的不實報告不予追究責任。

深圳市人大常委會8月26日也通過「深圳經濟特區突發公共衛生事件應急條例」，鼓勵公民、法人和其他組織反映突發公共衛生事件資訊等。

武漢中心醫院醫師李文亮在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發之初，透過通訊軟體群組向親友示警，卻被控「散布謠言」遭警方訓誡。他染疫過世後，引起中國海內外強烈迴響，被視為當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者。之後，中國官方追奉他為烈士。

▲北京社區核酸檢測通知。（圖／記者任以芳攝）