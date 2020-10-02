台中河道頻傳死魚　環保局設水盒子「監控11處熱點」

▲台中河道頻傳死魚，環保局設水盒子監控11處容易出現死魚的熱點。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府環保局今年向行政院環保署申請補助裝設30台水盒子，針對台中11處魚群死亡，包含四張犁支線、柳川、中興大排、旱溪及筏子溪沿岸等，以及19處高污染潛勢區下游，包含烏日、豐原、大里、太平、工業區雨水道、梧棲大排等處設置，即時監控水質溫度、溶氧、導電度及pH值狀況，縮短應變處理時間，維護水體環境品質。

環保局表示，每逢夏季盛暑高溫，水泥河道悶熱、水溫過高以致魚群死亡，或每年11月至隔年2月的枯水期，因河道水位及水量偏低、底泥分解釋出污染物、河道施工影響水質等因素，造成河川基流量不足、溶氧低於2mg/L，以及魚群死亡；死亡魚群多為小型、大型魚，主因小型魚對環境變化較敏感，易因環境惡化死亡，大型魚對氧需求量高，易缺氧死亡。

環保局說明，環保局與經濟部水利署第三河川局、水利局、台灣台中農田水利會合建「死魚清除暨水質異常通報平台」，一旦水盒子發出溶氧偏低警訊或水質異常，將立即通報平台通知水體管理單位，評估是否開起水門提升河道基流量，並立即派員前往現場清理死魚、釐清狀況，同時稽查上游高風險污染事業單位有無非法排放廢水情事，若經查獲違反環保法令情事者，將依法嚴懲。