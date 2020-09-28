永靖鄉代會11席7人賄選判刑解職　只剩3人可遞補

▲永靖鄉代會7代表賄選判刑解職，卻只剩3人可遞補。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

永靖鄉代表會2018年選主席、副主席爆發賄選案，11席代表共7人遭判刑，其中主席林大幅、副主席邱平舜等5人確定解職，另2人上訴停職中。彰化縣選委會雖公告遞補，卻只剩3人符合資格，未來永靖鄉代會將只剩7名代表，服務品質將大打折。

2018年12月，永靖鄉代會舉行正副主席選舉，資深派林大福、邱平舜與年輕派詹雅婷、魏碩衛角逐。資深派最後險勝1票，卻遭檢調盯上追查，發現林大福涉嫌以每票60萬元向邱平舜、余秉峰、邱世明、邱柏彰買票尋求支持；詹雅婷父親詹仁銓也涉嫌以每票105萬對吳國隆、朱賴春花、賴玫諺、邱柏彰買票，全依選罷法送辦。

二審判決結果，1選區邱世明、2選區余秉峰、3選區邱柏彰收賄罪判1年7月，褫奪公權3年；2選區邱平舜、3選區林大福行賄罪分判1年、2年，均褫奪公權4年。5人不服上訴，日前遭最高法院駁回定讞。落選方的吳國隆依審判無罪，1選區賴玫諺、3選區朱賴春花一審判刑上訴中，目前停職。

彰化縣選委會今天公告5名代表缺額，但符合遞補資格卻只剩下1選區詹勳英、2選區黃玉雪、3選區陳湘鎮3人。

選委會表示，永靖鄉代會目前由詹雅婷暫代主席，雖遞補3名新代表，但有2人上訴中。若判刑定讞，2選區僅有1人符合資格，但定讞時間若超過12月25日，剩下任期不足2年，且缺額未達1/2就不需補選。

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