初秋限定美景！台中17處台灣欒樹超級美　連假朝聖首選

▲台灣欒樹有四色樹之美譽，每年9月開始綻放出美麗耀眼的金黃色。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣欒樹有四色樹之美譽，每年9月開始綻放出美麗耀眼的金黃色，可見不同顏色交織呈現層次美感，正是欣賞台灣欒樹的最佳季節。台中市建設局特別製作「台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾清楚台中市17處台灣欒樹主要出現地點，即起至10月底是市民最好的賞花期。

建設局長陳大田表示，台灣欒樹為台灣特有樹種，名列世界十大名木之一，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃，結果時轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，歷經四色，故有「四色樹」的美稱，中秋連假可以「日賞花樹、夜賞月」，至10月底是市民最好的賞花期。

建設局特別製作賞樹懶人包，讓民眾清楚台中市17處台灣欒樹主要出現地點，包括北屯區廍興公園、地震公園、舊社公園等4處，南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園等7處，太平區921公園、新坪公園、精美公園等10處，后里區公所後方停車場等3處，以及府會園道、朝洋溪等溪畔、市政路大道、永春南路等道路兩旁都可看見台灣欒樹的蹤影。

▲台中市建設局製作「台灣欒樹賞樹懶人包」，標出台中17處台灣欒樹主要出現地點。（圖／記者游瓊華翻攝）