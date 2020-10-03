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桃園青埔網路社群　聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」

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▲桃園青埔網路社群，聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」。（圖／靠青提供）

▲桃園青埔網路社群，聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」。（圖／靠青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園青埔年輕族群成立的「靠青」和「航空城青埔人」兩大社群，為發揮相互扶持的效益，共同推出青埔首張「靠青特約卡」，期串連青埔居民、在地商家，面對後疫情時期，在美食、互動中一起「解悶」、「尬聊」愛青埔，而創意十足的「靠青特約卡」亦成為在地特色標誌。

因為疫情，曾在海外就學、工作的喵喵，回到桃園青埔，與另外4名原互不相識、30至40歲的青埔年輕朋友5人，一起經營非營利新媒體社群「靠青，以有趣、好玩的公民參與的力量，來推動青埔地區的的社區資訊分享、推動商家與居民的互動，成為彼此的好鄰居。▲桃園青埔網路社群，聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」。（圖／靠青提供）

▲靠青成員 MIAO MIAO 創作的青龍黨IP故事。（圖／靠青提供）

該一理念也獲得「航空城青埔人」創版人少棠的認同，兩大社群，共同推出青埔首張「靠青特約卡」。並由另外二名成員「T&T」協助推廣商家合作設計有青龍LOGO的「靠青特約卡」，目前已獲近40家店家加入參與。同時，靠青成員「YY」也推出首創的青埔專屬靠青Line貼圖。

▲桃園青埔網路社群，聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」。（圖／靠青提供）

▲靠青成員YY推出的靠青社群原創LINE貼圖。（圖／靠青提供）

喵喵說，「靠青」是「靠北青埔」的簡稱，但社群並非「靠北」在地人與事，而是結合時下最流行的MEME（迷因）＋KUSO態度，以社群IP青龍及青龍黨黨員為社群故事，用「幽默感」和引發青埔年輕朋友的共鳴，以獨有的「敏感」及「溫度」來凝聚「青埔」凝聚力的社群。

「靠青特約卡」活動自即日起正式啟動。不少被青埔人認同的青埔好店如：船饕海鮮精緻鍋物、早點上學、鮮Q、滋滋好食、河童、基蛋傢俱、維思登牙醫、古香烤肉飯、食藝飯包、沃爾奇動力機電股份有限公司、展弘機車行...各類商家都熱情參與，期藉由活動能與在地居民聯繫情感，產生信賴感，進而凝聚社區意識。▲桃園青埔網路社群，聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」。（圖／靠青提供）

▲靠青青龍 @ GOOGLE MAP。（圖／靠青提供）

參與計劃的店家會拿到實體「靠青特約卡」，卡上標示「特」；而擁有線上卡或實體卡的居民會拿到靠青特約卡，但卡上標示的是「約」，居民和店家可以藉由「GOOGLE 靠青青龍地圖」的青龍標記來找到特約店家，並將雙卡合併就能享受到「靠青特約」優惠，更或能唱出神秘黨歌在部份特殊店家還能享受到藏版驚喜小禮。據了解，桃園青埔因區內有高鐵、機捷便捷交通，居住環境佳，吸引許多年輕朋友移居。「靠青」成員自嘲是桃園的天龍人，又稱「青龍人」。

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