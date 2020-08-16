桃園青埔人氣超夯　機捷A19以空橋串連欣賞球賽購物與娛樂

▲市長鄭文燦出席2020樂天桃猿辣酷甜主題趴。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日下午前往桃園機場捷運A19桃園體育園區站，冒雨視察A19連通橋，並出席「2020樂天桃猿辣酷甜主題趴」與球迷同歡表示，青埔是國內旅遊最夯的地方，其中「Global Mall桃園A19」明年4月完工後，桃捷A19站的空橋將連結購物中心、桃園棒球場等地方，實現新興都會移動模式，將生活、購物與娛樂串聯起來。

▲2020樂天桃猿辣酷甜主題趴。（圖／市府提供）

鄭文燦提及，由樂天桃猿隊、Global Mall、樂天市場聯手合作的桃園A19「Beer Garden假日市集」，每逢樂天桃猿隊週末主場賽事即會快閃登場，16日的「辣酷甜趴」現場有戶外球賽轉播、25攤異國美食及啤酒攤位，非常熱鬧，將來市府也會將在此舉辦活動，希望大家喜歡來球場遊玩，另也歡迎市民使用三倍振興券，消費500元可以購買球場800元的入場券，相當優惠。

鄭市長也說，市府將與樂天集團合作，於桃園國際棒球場推動5G示範區，將來可直接用手機線上觀看球賽影像，未來將成為全台灣最科技的球場，讓台灣的棒球文化傳遞世界。包括桃捷公司董事長劉坤億、市府警察局中壢分局長劉印宮、中壢區長鄭詩鈿、桃園航空城公司副總經理張凱傑等均一同視察。

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