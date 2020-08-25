看好桃園青埔商圈熱潮　大江推出電影票變鈔票搶買氣

▲大江推出電影票變鈔票搶買氣。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看好桃園青埔商圈的熱潮與買氣，中壢大江購物中心一改業界淡季不做促銷檔期的往例，今年與全國最大的電影院－SBC星橋國際影城，於9月1日至30日舉辦「大江FUN視看電影我請客」促銷活動，APP會員消費滿5000元即可獲得SBC星橋影城電影票一張，一人限換一次。

▲SBC法國原裝座椅。▼瑞記海南雞。（圖／大江提供）

活動期間消費者可以憑SBC星橋影城的電影票根，兌換電子現金券，現金券有二種面額分別為150元及500元，消費者可依個人消費需求選擇其一使用，面額150元可用於指定店櫃消費滿2500元折抵使用，或是面額500元可用於STUDIO A等3C店櫃消費滿2萬元折抵使用。持電影票根還可以兌換大江館內SEGA遊樂場遊戲代幣5枚及最新電動機台體驗券。

為了把「電影票變鈔票」，全力回饋消費者、鞏固主顧客，大江購物中心說，電影票根不只可以兌換電子現金券，館內餐廳同步配合推出「票票饗好食」活動

。大江企劃部經理楊若琳表示：大江購物中心是結合購物、用餐與娛樂的一站式商場且全年免收停車費，是非常適合全家大小遊逛購物、娛樂用餐、享受假日悠閒時光的室內商場。

尤其是館內52家餐飲品牌，近年來成為大桃園地區的美食重鎮，預計在9月中旬即將有更多桃園獨家的餐飲品牌即將進駐，包括瓦城集團的RICE BAR時時香、首次進軍桃竹地區的瑞記海南雞飯等，為購物中心注入新的活水。

·超值組合、打造完美韓妝