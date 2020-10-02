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「6÷2(2+1)」他一按計算機、手機答案打架　專家揭關鍵：9才正確

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▲▼ 「6÷2(2+1)」 多少？（圖／翻攝爆料公社） 

▲兩個答案差很大！（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

中秋連假動動腦！最近一道「6÷2（1+2）」的國小數學題再次席捲臉書，上一次它出現時已讓300萬人吵翻，而這次有網友透過工業計算機與手機計算機來解答，怎料答案差很大，前者為9，後者為1，讓萬人崩潰之餘，有人更笑虧根本無法專心烤肉！

一名網友臉書《爆料公社》上，貼出一道國小數學題目「6÷2（1+2）」，可見左側專業的工業計算機答案是1，而右側的簡易手機卻算出9，但明明兩者都是精算神器，答案卻截然不同，讓原PＯ頓時懷疑人生，「哪一個是對的？」

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燒腦題曝光後，不少網友胡鬧，「別把我的薪水算錯比較重要」、「數學跟我無緣」、「標記你的數學老師」、「算我的薪水的時候用右邊算式，扣我薪水的時候用左邊的，謝謝老闆」、「我認為是問這個問題的人不對」、「算對有獎品嗎？別讓自自已死一堆大腦細胞...來睏」。

有達人破盲點，認為是兩者運算方式不同，「模稜兩可的爭議題式，代數跟四則運算皆可用，1、9答案皆算對也算錯，就看出題的原則是什麼了」、「四則運算不得隱藏或添加任何運算符號，僅有代數運算時才可隱藏運算符號，但此題有隱藏運算符號且沒有代數，得證此題有瑕疵」、「1917年以前的數學規則，碰到除法時，會將左邊整個算式除以右邊整個算式（即將2（1+2）視為一個項），故而此算式在1917年前須先計算2（1+2）部分方為正確，故在1917年前，此算式的答案是1」。

事實上，這題「6÷2（1+2）＝？」日前也引發300多萬人作答，其中192萬人算出來是9，但有149萬網友算出來是1。對此，斯坦福大學數學專家塔沃克（Presh Talwalkar）特地拍片神解，先算括號已是常識，但關鍵是「由左至右」的運算規則。

▲▼小學數學題考倒百萬網友。（圖／翻攝自YouTube／MindYourDecisions）

▲▼小學數學題考倒百萬網友。（圖／翻攝自YouTube／MindYourDecisions）

▲▼小學數學題考倒百萬網友。（圖／翻攝自YouTube／MindYourDecisions）

▲3步驟算出答案等於９！（圖／翻攝自MindYourDecisions YouTube）

塔沃克解釋，先將括號內的1+2算出來後，便得到6÷2×3的算式，乘、除號位階相等，所以再由左至右計算就得出3×3=9。塔沃克也強調，其實在1917年以前數學運算規則和現在不一樣，如果依照以前的算法，的確會算出答案是1，因為當時規定碰到除法時，應該將左邊整個算式除以右邊整個算式。

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