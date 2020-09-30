劉雨柔更衣遭偷拍　第5被害人看新聞「確認中招」再告拳館負責人

▲拳館陳姓負責人遭起訴後仍否認偷拍藝人劉雨柔等人更衣。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人劉雨柔今年3月間在平常練拳的拳館更衣時，意外發現針孔攝影機，立即報警處理，陸續共4名被害人提告，經媒體報導陳男遭起訴新聞後，1名高姓女子看到報導，懷疑自己也遭偷拍，檢警比對確認高女也是影中人，30日再依妨害秘密罪嫌追加起訴陳男。

檢警調查，劉雨柔和丈夫因為認識位於台北市大安區的「Tick-Tock Stidio」拳館陳姓負責人，固定到健身房活動筋骨，2020年3月間，劉在更衣間發現偽裝成像是手機充電器的針孔，報警查扣針孔設備，除了發現8、9名女子更衣畫面全都錄，還有陳姓負責人在喬鏡頭角度、以及陳男住處的畫面，懷疑陳男涉案。

▲劉雨柔報警揪出拳館負責人偷拍後，檢警已找到5名被害人出面提告。（資料照／記者羅志華攝）

檢警發現陳男曾上網搜尋「針孔攝影機」、「偷拍法律責任」，但陳男即使遭起訴後，9月到法案開庭時仍否認犯行，認為「案件仍有隱情」，原本檢警根據畫面找到4名被害人，日前高姓女子看到新聞後，懷疑自己也被偷拍而報案，檢警比對影像查證屬實，因此追加起訴陳男1件犯行，請台北地院與前案一併審理。

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