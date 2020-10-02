不是用路人不聰明！林佳龍認「是交部努力不夠」：沒塞還是很緊張

▲林佳龍提醒連假後兩天交通疏導措施。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

今年端午連假適逢報復性出遊，國道湧入大量車潮，導致車流連塞32小時，引發爭議。交通部繃緊神經，中秋連假成功化解塞車危機，交通部長林佳龍表示，心裡還是很緊張，擔心假期後2天又出現報復性塞車。他表示，「先前不是用路人不聰明，而是交通部原本的努力還不夠」。

林佳龍表示，看到民眾說「交通一路通順，就是最好的中秋節禮物！」讓他感到非常欣慰，除了要感謝用路人配合分流，也要特別感謝端午連假後，協助交通部檢討疏運措施的專家學者，以及每逢連假就不眠不休、勞苦功高的數千位疏運同仁。

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林佳龍表示，為了疏運措施和宣導，交通部投注了很多努力，但看到外界一再說「奏效」、「過關」，他其實百感交集，而且愈看愈緊張，他表示，很擔心民眾在認定「這次不塞了」的預期心理下，還有兩天的假期會出現「報復性塞車」。

昨天連假首日，國五南下車潮為2百萬車公里，略低於端午首日，但前天、也就是連假前一日卻較端午連假前夕增加。顯示連假使用國五前往宜花東的車潮並未明顯減少，卻因時間分流而改善壅塞問題。

▲高公局在連假期間定時播報路況。（圖／記者張榮恩攝）

在公共運輸上，東部國道客運開車的班次，雖較端午節略少，但在優惠政策下疏運人次卻突破3萬人，比端午連假增加逾2成，連假前夕北花線的搭乘人數也較端午同日增加逾1成，感謝國人善用公共運輸，達到運具分流。

林佳龍提醒，從明（10/3）日下午開始，西部國道將出現北上車潮，國道五號則是從今天下午開始出現，明天則是北上車潮最大量。國五明後天將從下午2點至晚間9點實施高承載管制。自明日0點起至後天收假日止，國道一號將封閉埔鹽系統、虎尾交流道北上入口；國道三號也將封閉西濱北上入口。

林佳龍表示，感謝國人這次中秋連假前兩天的合作，他也更加惕勵自己，先前不是用路人不聰明，而是交通部原本的努力還不夠；只要措施完備、宣導充分，大家都會是聰明的用路人。