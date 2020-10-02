LIVE／國5北上恐塞到深夜　高公局16:00最新說明

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中秋連假第二天，高公局預測有7個路段可能出現車多的情況，其中國5下午3至4點出現首波北上車潮，預估要塞到深夜9點至10點才會紓解，目前頭城到坪林時速只有40公里左右。針對最新路況，高公局下午4點將進行說明，《ETtoday新聞雲》同步直播。

根據高公局預估，今日國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林等7大路段可能會出現車多情形。

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▲中秋連假第二日，高公局說明上午路況。（圖／記者張榮恩攝）

▲連假期間車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局表示，預估本日交通量為119百萬車公里，而上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1高架南向機場系統至楊梅端，以及國3甲東向萬芳至木柵等，其餘路段均能維持行車順暢。另外，上午國1北向320.7公里處、國1北向352.7公里處各發生一起追撞事故，一度造成回堵，影響整體車流。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲10/2國道交通量預測。（圖／高公局）