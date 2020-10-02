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「謝謝詐騙集團陪聊天」…阿公一個高端操作　網笑噴：小姐被玩弄

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▲▼詐騙集團陪阿公聊天。（圖／網友minimalist提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲詐騙集團陪阿公聊天。（圖／網友minimalist提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／董美琪報導

一名女網友近日發文表示「謝謝詐騙集團陪我阿公聊天」，原來70歲的阿公每天都跟詐騙集團傳早安圖，讓對方一直覺得有機會「上勾」，不過阿公也不是省油的燈，不斷淡定又規律地回覆，一聊連續幾十天，爆笑截圖讓網友大讚，「小姐其實都被他玩弄在股掌之間」。

女網友日前在Dcard 發文寫道，「我阿公今年70歲了，還在學著怎麼用智慧型手機。他目前用得最上手的就是LINE，只會打字與傳照片。有時候操作手機上遇到不會用的問題，他都會問我。」

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她表示，阿公有一個習慣，「每天傳早安圖給聊天列表裡的朋友們，不管熟不熟的人都傳，因為他沒有設定阻擋好友，常常被亂加，阿公又會在早上廣發長輩早安圖，也因此跟詐騙集團聊了起來。

▲▼詐騙集團陪阿公聊天。（圖／網友minimalist提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿公最後拿出手機，問孫女「這是不是詐騙」，只見他這位詐騙小姐（或先生？）的對話紀錄長達幾十天，「我阿公說她每天都會跟他聊天⋯⋯（紅色框框是我阿公的名字）然後就在早安圖下，結束了長達幾十天的聊天。」讓原PO看了忍不住說，「謝謝詐騙小姐或先生，辛苦了！」

網友看了紛紛笑倒，「殊不知這是你阿公的高端操作，實際上他什麼都明白，而這個小姐其實都被他玩弄在股掌之間」、「為什麼看阿公一直傳早安覺得很好笑哈哈」、「第一次覺得這個行業很有愛」、「好好笑，阿公一整個答非所問。那個詐騙的很有毅力」、「阿公太可愛了」、「她很堅持要知道到底手機是安卓還是蘋果XDD問了好幾次阿公始終不回應哈哈哈」、「（被問用安卓還是蘋果）我看到遠傳4G，直接笑噴哈哈哈」。

▲▼詐騙集團陪阿公聊天。（圖／網友minimalist提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一位來自台灣警察專科學校的網友，特別留言提醒「最好還是教家人，不要跟來路不明的人聊LINE，今天投資獲利梗可能騙不到你阿公，但改天如果他換假冒親友或恐嚇安全？不要理來路不明的訊息最安全」。

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