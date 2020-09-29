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最有活力阿公阿嬤在花蓮！活躍老化東區賽斬獲一金一銀

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▲參賽隊伍有15位85歲以上長者、6位90歲以上長者，充分表現出長者活力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參賽隊伍有15位85歲以上長者、6位90歲以上長者，充分表現出長者活力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國一年一度的長者活躍老化競賽「2020阿公阿嬤逗陣來」，首場分區「東區競賽」，日前於宜蘭縣立體育館熱情揭開序幕，現場阿公阿嬤分別來自花蓮、宜蘭、台東三縣市共有268位平均年齡67歲的長者7支隊伍參賽。經過激烈比賽後，花蓮代表隊脫穎而出，由常勝組「光復鄉-馬可認文化藝術舞蹈協會」再度奪得金牌，首次參賽的新秀組「花蓮市華東部落大本里巴哈」摘下銀牌，花蓮縣喜獲「一金一銀」大獎。

▲參賽隊伍有15位85歲以上長者、6位90歲以上長者，充分表現出長者活力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮光復鄉馬可認文化藝術舞蹈協會蟬聯金牌。
 
衛生福利部國民健康署賈淑麗副署長致詞表示，國民健康署從2011年起開始舉辦「長者活躍老化競賽」活動，這個舞台將社區長輩有熱情、有活力的一面，展現給全國民眾看。長輩雖然年紀大，但有不輸年輕人的活力，今天7隊參賽隊伍中，有15位85歲以上長者、6位90歲以上長者，在你們身上我們看到了活力與恩典，我們知道只有跟著你們學習，台灣的健康與活力才會源源不絕。

▲參賽隊伍有15位85歲以上長者、6位90歲以上長者，充分表現出長者活力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

首次參賽的新秀組「花蓮市華東部落大本里巴哈」摘下銀牌。
 
花蓮縣衛生局鍾美珠副局長強調，今天在場參與的每一位長輩們都是贏家，競賽過後並不是結束，希望各位能將這份熱情活力帶回社區部落，帶動社區部落內的長輩一起健康老化，也期待花蓮的隊伍能繼續在全國總決賽中，展現花蓮的熱情與奔放。
 
長者活躍老化競賽提供長輩踏上舞台的機會，競賽前，保持愉悅的心情練習，促進彼此交流；競賽中，展現多元族群豐富的文化內涵及平時努力練習的成果；競賽後，留給晚輩的是不老精神的生活態度。今年代表花蓮縣參加競賽的光復鄉馬可認文化藝術舞蹈協會和華東大本里巴哈隊在舞台上盡情揮灑，獲不錯的佳績。

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