秋節前破詐騙！2男1女苗栗ATM沿路領錢　遭警活逮查扣贓款11萬元

▲苗警在中秋節前夕，逮捕3名詐騙集團車手，共起出贓款11萬多元和7張金融卡、4支手機。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警分局偵查隊30日晚間10時許，在執行ATM巡守勤務時，在中正路1間銀行前，發現1名李姓男子於提款機前提領現金且行跡可疑，立即上前盤查，李嫌見事跡敗露遂向警坦承擔任詐欺車手；警循線逮捕另外2名外層收贓車手，共起獲11萬6000多元贓款，並將3人帶回偵辦。

苗栗分局表示，偵查隊小隊長林志寬、偵查員張國凱、莊元亨，晚間10時許在中正路1間銀行前巡守，發現李男（24歲），在ATM前不停提款且形跡可疑，警方立即上前盤查，李男見事跡敗露，遂向警坦承擔任詐欺車手，並主動交付剛提領之贓款新台幣8萬9仟元、行動電話1支、金融卡3張。

▲苗栗警方逮捕2男1女共3名車手，並依洗錢防制法及詐欺罪移送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此時，又有1名黃姓男子（50歲），戴口罩經過ATM前並不時觀望，員警立即通報偵查隊同仁前往現場支援，支援警到場時，立即上前盤查黃男，黃當場坦承擔任詐欺一層收水工作，負責接收李嫌提領贓款，並當場查扣贓款2萬7900元、手機1支。接著又在附近超商查獲二層收水兼試卡手李姓女子（27歲），並查扣手機2支及金融卡4張，始帶案偵辦。

警方表示，該詐騙集團分工細密，而且搭火車來苗栗市後再轉搭計程車沿路提款，預計提領4、50萬元，再由收水手層層轉交，所幸警方及時發現並將3人逮捕， 全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌，移送苗栗地檢偵辦。

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