DOMO旅宿獲「設計界奧斯卡獎」　省成本關燈竟得意外收穫

▲疫情影響，全球各地觀光客都銳減，國際航班幾乎停擺。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL榮獲設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award。DoMo集團創辦人李奇嶽表示，該棟房已成當地知名景點之一，疫情期間為節省成本關閉照明，還接到觀光主管機關電話，並主動給予補助。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的佐野健太建築師親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，今日摘下世界四大設計獎之一的2020 Good Design Award。

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李奇嶽表示，感謝佐野老師為該集團帶來如此好的作品，雖然建築成本比一般飯店足足貴了3倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得世界四大設計大獎的Good Design Award肯定，辛苦付出是非常值得的。

DOMO HOTEL已經是東新宿明治大道上的地標建築，華燈初上旅館外牆照明開啟後，常有許多遊客會駐足拍照，疫情期間為了節約開銷關閉照明，意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明。

▲▼DOMO旅宿獲獎。（圖／DOMO提供）

世界4大設計獎項之一的Good Design Award，自1957年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)」為基礎創辦以來，在這60餘年間一直持續地進行表彰「優良設計」的活動。並在國際設計發展方面也持續地發揮著積極作用。獎項的理念和60多年間構築而成的評審機制獲得了世界各地設計相關人士的認可，也可以稱為設計界的奧斯卡獎。

建築師佐野健太表示，在一個寬9.5米、深7.5米的基地上，設計一個9層樓的RC結構建築，困難度很高，考慮到建築物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此選擇採用最一般的鋼結構。而前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素，因此選擇RC牆式鋼性構架。

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆，佐野健太表示，在面向主要街道的立面安裝由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板，作為旅館設施的外觀，能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成。

佐野健太表示說明，GRC單元有120種尺寸，每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高，是獲獎亮點，除了外觀設計，館內空間利用與簡約設計風也受到評審的青睞。