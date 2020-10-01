　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

DOMO旅宿獲「設計界奧斯卡獎」　省成本關燈竟得意外收穫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情影響，全球各地觀光客都銳減，國際航班幾乎停擺。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL榮獲設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award。DoMo集團創辦人李奇嶽表示，該棟房已成當地知名景點之一，疫情期間為節省成本關閉照明，還接到觀光主管機關電話，並主動給予補助。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的佐野健太建築師親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，今日摘下世界四大設計獎之一的2020 Good Design Award。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李奇嶽表示，感謝佐野老師為該集團帶來如此好的作品，雖然建築成本比一般飯店足足貴了3倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得世界四大設計大獎的Good Design Award肯定，辛苦付出是非常值得的。

DOMO HOTEL已經是東新宿明治大道上的地標建築，華燈初上旅館外牆照明開啟後，常有許多遊客會駐足拍照，疫情期間為了節約開銷關閉照明，意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明。

▲▼DOMO旅宿獲獎。（圖／DOMO提供）

▲▼DOMO旅宿獲獎。（圖／DOMO提供）

▲▼DOMO旅宿獲獎。（圖／DOMO提供）

世界4大設計獎項之一的Good Design Award，自1957年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)」為基礎創辦以來，在這60餘年間一直持續地進行表彰「優良設計」的活動。並在國際設計發展方面也持續地發揮著積極作用。獎項的理念和60多年間構築而成的評審機制獲得了世界各地設計相關人士的認可，也可以稱為設計界的奧斯卡獎。

建築師佐野健太表示，在一個寬9.5米、深7.5米的基地上，設計一個9層樓的RC結構建築，困難度很高，考慮到建築物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此選擇採用最一般的鋼結構。而前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素，因此選擇RC牆式鋼性構架。

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆，佐野健太表示，在面向主要街道的立面安裝由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板，作為旅館設施的外觀，能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成。

佐野健太表示說明，GRC單元有120種尺寸，每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高，是獲獎亮點，除了外觀設計，館內空間利用與簡約設計風也受到評審的青睞。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／1架共機運8侵擾我防空識別區！　國防部證實了
天王愛妻「血流一個月」胎死腹中　抱兒遺體痛喊：寶寶沒了
健康存摺驚見「陰蒂截斷」！　他傻眼：我男生耶
簡廷芮閃嫁…媒人是他！「賴先生」高帥正面曝光
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假第2天「國道七大地雷路段」壅塞！南北向上路最佳時間點曝

DOMO旅宿獲「設計界奧斯卡獎」　省成本關燈竟得意外收穫

小六兒台語手寫拿100分！　網念「khe oo phu to」以為是韓文

向海致敬！專業生態課...萬里大鵬國小淨灘「變乾淨很開心」

今年求姻緣最後機會！萬人擠爆樂成宮　鮮花補貨3次不敵剩男單女

健康存摺驚見「陰蒂截斷」！他傻眼：我男生耶　網揭「驚人秘密」全歪樓

燕巢橋漂「整箱不明肉塊」嚇壞路人！警打撈開箱傻了：食材在退冰

擁「奧斯頓馬丁+麥拉倫」超跑！林東芳把妹術曝　看上就帶「小房間」解決

雲圖驚現「海峽中線」！鄭明典問笑：嫦娥畫的？　親揭形成原因

一張圖看連假前後天氣！溫暖晴天轉「濕涼雨天」時間點曝

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

連假第2天「國道七大地雷路段」壅塞！南北向上路最佳時間點曝

DOMO旅宿獲「設計界奧斯卡獎」　省成本關燈竟得意外收穫

小六兒台語手寫拿100分！　網念「khe oo phu to」以為是韓文

向海致敬！專業生態課...萬里大鵬國小淨灘「變乾淨很開心」

今年求姻緣最後機會！萬人擠爆樂成宮　鮮花補貨3次不敵剩男單女

健康存摺驚見「陰蒂截斷」！他傻眼：我男生耶　網揭「驚人秘密」全歪樓

燕巢橋漂「整箱不明肉塊」嚇壞路人！警打撈開箱傻了：食材在退冰

擁「奧斯頓馬丁+麥拉倫」超跑！林東芳把妹術曝　看上就帶「小房間」解決

雲圖驚現「海峽中線」！鄭明典問笑：嫦娥畫的？　親揭形成原因

一張圖看連假前後天氣！溫暖晴天轉「濕涼雨天」時間點曝

胡睿兒入獄3個月　林采緹帶2歲兒探監…一上車他就爆哭

快訊／中秋節也來！　國防部：1架共機運8侵擾我防空識別區

中職／萬昭清非三振型投手　2局飆4K曾總點出關鍵

連假第2天「國道七大地雷路段」壅塞！南北向上路最佳時間點曝

蔡依林這樣穿超減齡！盤點20套熱愛私著風格　最強小臉神器是「屋虎」

亞美尼亞指控：土耳其出動「空中預警機」　指揮亞塞拜然進攻

法網／謝淑薇台捷組合69分鐘直落二美澳　女雙首輪輕取過關

方文琳拒當「托嬰所」　要女兒多玩玩：不想太早當阿嬤！

天王愛妻「血流一個月」胎死腹中　抱兒遺體痛喊：寶寶沒了

烤肉加它能燃脂！7食材「吸油狂瘦」　營養師激推第1名：完全沒熱量

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

茶の魔手北漂受挫！網點失敗「2關鍵」

外送員零「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色

吃蝦仁炒飯剩「這樣料」媽看碗秒傻眼

「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭：別這樣

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單　店家喊冤

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

更多熱門

相關新聞

美國2大航空公司將裁3.2萬人

美國2大航空公司將裁3.2萬人

新冠肺炎從年初爆發至今仍未消退，各國紛紛獻出鎖國措施，而民眾也不敢外出旅行，導致全球航空旅遊需求大幅降低，各大航空公司也因此受到嚴重的衝擊，再加上等不到紓困方案，美國2大航空公司美航（American Airlines）及聯航（United Airlines）將裁員共3.2萬人。

揪出新冠重症元凶！繼承他的基因　死亡速度快3倍

揪出新冠重症元凶！繼承他的基因　死亡速度快3倍

赴陸需附陰性報告　莊人祥：與輸出病例無關

赴陸需附陰性報告　莊人祥：與輸出病例無關

法網／錦織圭艱辛兩場打滿五盤未能逆轉

法網／錦織圭艱辛兩場打滿五盤未能逆轉

疫情影響　陸前8月服貿年減16.3%

疫情影響　陸前8月服貿年減16.3%

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面