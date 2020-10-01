揪出新冠重症感染元凶！繼承他的基因...插管死亡速度秒增3倍

▲尼安德塔人所殘留的基因，被指為是促發新冠重症的元凶。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）從中國大陸湖北省武漢一路往外擴散，越過喜馬拉雅山至印度、飛越太平洋至美洲，全球無一國家能夠倖免；然而有研究人員發現，在不同的國家、不同人種條件的影響下，似乎會在輕症與重症比率上出現差異，而其中關鍵之處，居然與人類演化史有關。

根據美媒《CNN》報導，世界最早、最具權威性的科學期刊《自然》（Nature）發表最新研究成果，其指出在人類演化史中，尼安德塔人遭到崛起的智人同化進而滅絕，然而其DNA基因序列卻殘留在人類的基因庫中，而該段基因序列極有可能是促發重症的元凶，使得繼承尼安德塔人基因序列的患者在染疫後，病情急轉直下，插管治療機率高出常人3倍。

尼安德塔遺傳學專家小組表示，該段基因序列位於地3號染色體上，已被證實為來自4萬年前滅絕的尼安德塔人，而目前南亞約有50%的民眾、以及歐洲有16%的民眾繼承該段基因。

其實全球確診數統計還真能證實此項研究！截至台灣時間9月30日下午5時，印度確診者就高達622萬，而美國有74萬人確診、法國有56萬人確診、英國有45萬人確診，數字相當可觀。

遺傳學界指出證據表示，尼安德塔人雖在遺傳上居於劣勢，因此遭智人同化，然而其DNA基因序列仍在演化史中漸漸融入現代人的基因庫中，並不算完全滅絕。

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