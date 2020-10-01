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前海軍教官：共軍5年內無攻台實力　可能引來滅頂之災

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▲▼中華民國海軍。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中華民國海軍。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

近期中國大陸、前總統馬英九都拋出「首戰即終戰」的說法，而共軍也持續升溫在台海的軍事行動。對此，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩接受媒體專訪時表示，共軍5年內沒有實力攻台，若攻台極可能落敗或慘勝，這對領導階層，可能引來滅頂之災。

呂禮詩表示，共軍近期頻繁出現在台海的西南防空識別區，且多次跨越台海中線飛行，其實這二者都沒有國際法的相關法源依據，因此只要沒有到領空，都不會引起軍事衝突。

至於所謂「第一擊」的因應調整，呂禮詩表示，思考未來共軍若真的進入台灣領空，我方戰機可以做到什麼樣的動作；而攻台的可能性上，他則認為，美方在《議事錄》期刊文章中研判，對岸可能在1月攻台，其實類似於敵情研判的概念，倒不是真的會發生。

呂禮詩說，台美皆為民主體制，政權會輪替，也都會針對類似狀況作推演，這部分其實先前台灣也討論過，「在選舉後政府會呈現領導真空狀態，舊的無心戀棧、新政府仍未上路熟練，就是最好時機。」

呂禮詩表示，今年到明年都不會發生，因為共軍還沒有準備好，對岸的第3艘航艦和075兩棲攻擊艦最少要5年時間才能準備好，但5年之後也未必可以攻台。

他認為，在第3艘航艦、兩棲攻擊艦，各式航艦艦載機在還沒服役前，攻台極可能落敗或慘勝，這對領導階層而言，將引來滅頂之災。

▼共軍東部戰區海軍航空兵某部組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

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