台灣已成心臟地帶！　外媒爆武統成功「驚人後果」：美國剉咧等

▲中華民國國軍（圖／翻攝國防部發言人）

記者蔡儀潔／ 綜合報導

台海形勢緊繃，美國媒體《富比世》（Forbes）發表分析文章指出，台灣已成為太平洋時代的「心臟地帶」，武裝台灣並不只為保護自由，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將發生變化。

《富比世》刊出美國萊克辛頓研究所營運長湯普森（Loren Thompson）的文章。他表示，世界上有些地方在軍事、經濟層面，占有舉足輕重的地位，一旦地位受到改變，可能代表一個時代的結束，或是新的全球秩序開始，現在台灣就是這麼一個「心臟地帶」。

▲戰機掛彈升空反制共機。（圖／翻攝軍聞社影片）

湯普森進一步闡述稱，中美都非常重視從堪察加半島，一直延伸到婆羅洲的「第一島鏈」，這也是解放軍海軍的障礙，而台灣是日本到東南亞之間最大的島嶼，面積是沖繩的30倍大，可提供更多的隱蔽、機動空間，如果中國大陸控制台灣，就能確保共軍在第一島鏈以東海域的作戰能力，對於美國與盟國而言是嚴重傷害。

湯普森指出，如果台灣以和平或武力方式落入北京的控制，西太平洋的戰略平衡將不可挽回地被改變，也將終結美國在該地區軍事優勢。

▲F-35「閃電II」戰機。（圖／取自免費圖庫維基百科）

他接著稱，現在各種跡象表明，北京冒險的可能性正在增加，美方也無法保證會及時做出回應，美國政府應對台出售F-35閃電II戰鬥機、更先進的飛彈防禦系統，以及其他先前未考慮過的武器，進一步增強台灣的威懾力。

湯普森強調，武裝台灣不僅僅是為了維持這個自由的島嶼，要是北京突破第一條島鏈，西太平洋地區的一切都會發生改變。