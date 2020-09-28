共軍再發《假如戰爭今天爆發》潛艇兵版　「發射飛彈」當結尾

▲大陸解放軍東部戰區今天下午再次於官方微博上，發布《假如戰爭今天爆發》的「潛艇兵版」。（圖／解放軍東部戰區官方微博，下同）

記者陳政錄／綜合報導

為宣楊軍威，解放軍東部戰區一周前才剛發布《假如戰爭今天爆發》MV，搭配官兵訓練畫面鼓舞士氣。如今，在台海情勢持續緊張的背景下，東部戰區下午再次發布《假如戰爭今天爆發》的「潛艇兵版」，並用官兵按下「紅色按鈕」，發射飛彈作結，搭配「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」歌詞，宣示意味濃厚。

根據公開資訊，大陸解放軍東部戰區海軍共編制有各種艦艇100多艘，包括飛彈驅逐艦12艘、飛彈護衛艦43艘、飛彈護衛艇7艘、反潛護衛艇4艘、潛艦19艘、登陸艦17艘、掃雷艦13艘。

從東部戰區今天釋出畫面來看，除有潛艇兵日常操演，以及大合唱畫面，還有潛艦、驅逐艦在東部近海晝夜演訓畫面，甚至在最後一個鏡頭，歌詞唱到「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」時，搭配畫面為官兵接獲命令，按下紅色按鈕發射飛彈作結。

據了解，大陸國防部於9月18日宣布，東部戰區在台海附近實戰化演習後，東部戰區21日首次發佈最新宣傳片《假如戰爭今天爆發》，以軍歌搭配各種官兵訓練、實彈發射畫面，最後更強調「祖國，我誓死為您而戰」。

▲MV以潛艦發射飛彈作為結尾。

上週21日發布版本的《假如戰爭今天爆發》MV中，涵蓋解放軍各軍種在草原、山林處等各地形演練畫面；而解放軍今天下午發布的潛艇兵版本中，以駐紮在浙江、福建等沿海，較靠近台灣的海軍演訓畫面為主，東部戰區更同樣在官方微博發文中強調，解放軍「時刻準備戰鬥」，表示假如戰爭今天爆發，這就是潛艇兵的回答。

在影片發布後，也引起大陸網友熱情討論，留言「必須解放台灣」、「功必克!戰必勝!」、「太熱血了」，但也有人說，「感覺沒第一版本好，而且裡面有一兩個唱跑調了。」

解放軍東部戰區共編制有分駐於浙江寧波大榭島、象山的潛艇第22支隊、潛艇第42支隊，共18艇潛艦，包括039A型潛艦4艘、039B型潛艦6艘、基洛級877EKM型潛艦2艘、基洛級636型潛艦2艘、基洛級636M型潛艦4艘，搭載魚雷、彈道飛彈、自衛型防空飛彈等武裝，另還有一039型潛艦部署地點未揭露。

►時間對我們來說完全沒用！