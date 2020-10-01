快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　本國籍男性印尼返台確診

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增1例境外移入！指揮中心發言人莊人祥表示，患者為為本國籍40多歲男性(案515)，個案與家人長期居住印尼，今年9月29日與家人一同返國，登機前無不適症狀，但因父親於9月25日在當地確診，搭機時有不適症狀，入境時主動告知，採檢後前往集中檢疫所隔離，今日確診，同行家人4人均陰性。

指揮中心指出，衛生單位已掌握同班機接觸者共14人，其中前後二排座位旅客及同行家人共5人，列為居家隔離對象，機組員9人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案515機上座位。（圖／指揮中心提供）

國內截至目前累計93,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含92,678例排除)，其中515例確診，分別為423例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、24人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。