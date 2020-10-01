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火車遇變態伯「殺紅眼猛盯」　學生妹不敢動！她iPhone一招神救援

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▲▼ AirDrop救了學生妹（圖／翻攝Dcard）

▲恐怖阿北靠超近狂盯！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

「日行一善心裡好愉快！」一名女網友透露，日前搭火車返家，發現有怪阿北猛盯著隔壁學生妹，而對方似乎也非常害怕又不敢逃脫，結果原PO急中生智，想到iPhone手機的AirDrop神功能，把現況照片傳給線上的乘客，希望能一起解救學生妹，劇情神展開，掀起一票網友讚爆。

一名女網友在Dcard以標題「我救了一個女生」自豪表示，昨（30）日晚上趕搭返鄉火車，途中卻瞥見有阿北一直往左側偷窺女學生的一舉一動，「目不轉睛那種，女生身體下傾打字，他也跟著下傾，女學生一直往窗戶邊靠，他也跟著過去，行為超怪...」

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原PO投射同情眼光同時，一邊上演無數小劇場，希望找出方法解救女學生，更一度想上前裝作女學生朋友、把對方帶走，又怕反而嚇著小女生。下秒原PO靈光一閃，拍下現況後，接著打上「快幫幫這女生，她旁邊的男生怪怪，但她也不敢動」，接著利用iPhone的AirDrop功能，傳給附近的用戶。

女網友坦言，其實她本來以為沒有人會理會，「不過有很多人接受照片，所以覺得試試看！」感動的是，居然有人開始反問，「哪一車」、「你的這個幾號」，正當大家開始集結動作幫忙時，此時有一位乘客起身，原PO也趕緊揮手使眼神，要求向女學生過來坐，「之後那個阿伯還是對我們目不轉睛，開始碎碎唸整路，我都不敢睡覺真的超恐怖...」

▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲遇到變態乘客，民眾可向列車長求助！（示意圖／記者賴文萱攝）

受不了阿北隔空狂盯，原PO還熱心拉著學生妹去另一節車廂，直到看到對方安全下車，她才放下心中大石頭。然而鬧劇還沒完，原PO搭車搭到一半，阿北又出現了，「超像恰吉要殺掉我一樣猛盯，受不了之下，我就下車了」，才終於結束這場驚魂記。

文末，原PO繼續傳遞暖能量，因過程中，還收到陌生乘客照片大讚，「世界因妳而美好」，對此，她喊話，「勸戒大家假期回家人眾多要小心自己安全！然後日行一善心裡好愉快～也祝大家中秋節快樂～世界上還是有很多愛心的。」

文章貼出後，底下網友驚呼長知識了，「如果妳擔心對方聽到，有手機簡訊的功能可以通報車長，真可怕」、「謝謝有妳，我今天也遇到一個被搭訕的女生，但在我鼓起勇氣去幫忙的瞬間，她也自己脫困了」、「那個男的有夠可怕」、「原來airdrop可以這樣用」、「真的超聰明又勇敢耶」、「我以後搭車會開airdrop了，都不知道還可以這樣用，妳好聰明而且很勇敢」、「我的第一支蘋果手機原來有這功能，哈哈哈，見識到了」。

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關鍵字：

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