iPhone 12全系列機款傳10/13亮相！　消息人士再爆「3個機密」

▲iPhone 12 將在 10 月 13 日正式發布。(渲染圖/EverythingApplePro/記者郭芳如製)



記者謝仁傑/綜合報導

自上周開始,傳聞紛紛指向 iPhone 12 將在 10/13 發表,究竟當天會只發表一般型號的兩款手機,還是連同 Pro 型號的兩款一起發表,目前還不得而知。消息人士 Jon Prosser 最新推特發文中,再針對一般機型和 Pro 機型的起始容量和發貨消息做出爆料!

Jon Prosser 指出,首批 ‌iPhone 12‌ 將在 10/5,也就是發表會之前,分發給分銷商,其中包括 5.4 吋的「‌iPhone 12 mini」(且相當肯定這就是它的名字),以及 6.1 吋的 ‌iPhone 12‌。

同時,Jon Prosser 更進一步指出,iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 也都會在當天一同發布,但這兩款新機會到 11 月下旬才發貨。

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before.