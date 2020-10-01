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育嬰假中收到匯款！公司「獎金＆禮盒」都照給　她感動炸：太佛心

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女網友請育嬰假，還是收到獎金和禮盒，直呼公司超佛心。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的老闆和公司讓人超羨慕！一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她查看存款明細時，發現公司匯了4千多塊薪水，還想說怎麼月薪變這麼少，一問之下反而感動了，因為該筆錢是獎金的部分。原PO就說，她明明請育嬰假，但不管是中秋禮盒還是獎金，公司還是通通照給，「我要抱怨公司真的太佛心！」

這位女網友文中表示，「育嬰假的員工還有禮盒跟獎金拿！」並附上4個笑著流口水的可愛表情符號。她也表示自己是從9月26日開始請的育嬰假，而9月30日的這筆匯款轉存的明細摘要是寫「薪水」，當時還想說「如果是薪水也太少了吧！」打電話去公司問才知道那4327元是獎金。

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貼文一出，不少人羨慕炸，「真好，我老婆現在臨時住院待產，請個假公司還龜龜毛毛的」、「羨慕，我都待產待到都快忘了原來我還有掛勞保」、「好好唷～育嬰假還有福利，羨慕」、「好好喔！全職媽媽已羨慕，什麼鬼獎金都不屬於我的。」

其他網友則紛紛留言，「這禮盒超好吃耶，已羨慕」、「那盒餅乾很好吃（剛下肚而已）」、「我的前公司也有，也是很佛心」、「跟我們公司一樣」、「這個禮盒超好吃，我已吃光了」、「育嬰假還有福利真的是好公司」、「好佛啊……」

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