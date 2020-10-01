台式烤肉味上海飄香　550人齊聚過中秋

▲台灣民眾在上海舉行的大型中秋烤肉活動已經邁入第6年。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

趁著大陸中秋連假期間，約500名居住在上海的台灣民眾在今（1）日晚間聚在一起，以正港台式烤肉一同換度中秋節。發起人吳記鮮定味老闆沈宗榮表示，今年受疫情影響，很多人無法回台灣過中秋，再加上在大陸烤肉的場地不好找，「才會趁這個時間把大家聚在一起，提供合適的空間，讓大家有過節的氣氛。」

▲對於居住在上海的台灣人而言，烤肉一定要有台式香腸才應景。（圖／記者魏有德攝）

台灣人在中秋節除了吃柚子、月餅，聚在一起烤肉也成為近年最受歡迎的團圓方式之一。沈宗榮提到，中秋烤肉已經舉辦超過6年，每年都會吸引超過300多人參加，今年更是報名了550人，主要還是因為疫情考量，「回台灣過節要隔離14天，再加上回上海的隔離時間，就要花掉一個月，所以大部分人還是選擇留在上海過節，。」

參加烤肉活動的陳小姐表示，每年到了三節的時候，假期比較長，都會回台灣與家人團聚，不過今年比較特殊，「在這樣的非常時期，能夠相聚在一起烤肉，把台灣味複製到上海，也算是一種精神上的寄託。」

▲受疫情影響無法回家過節的台灣民眾聚在一起烤肉。（圖／記者魏有德攝）

今年大陸十一長假碰巧與中秋節連在一起，總共有8天的休假，原本是在上海工作的台灣民眾，回家團圓的好時機，令人無奈的是，肺炎疫情雖然緩解，卻不是完全解除，也因此無法順利回台灣與家人團聚。據了解，在大陸生活的台灣民眾在中秋節多半都會發起烤肉活動，讓彼此在外地工作，還能享有濃濃的台灣味。