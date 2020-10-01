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中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

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記者柯沛辰、沈繼昌／桃園報導

桃園中壢1日舉辦萬人封街烤肉，正式邁入第19年，即便今年受疫情影響，採實名制報名，仍吸引近萬人共襄盛舉。接近傍晚時，街道陸陸續續擺上烤肉架、桌椅，還有人在架起帳棚，人潮擠滿整個會場，氣氛熱鬧非凡。

▲▼中壢連19年「萬人封街烤肉」壯觀空拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢「萬人封街烤肉」今年邁入第19年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢「萬人烤肉」活動幾乎已成當地習俗，為了環保，延續3年前至今無煙烤肉形式，經事先申請路權，晚間6點以後封閉六和路、九和六街、九和五街、廣停一停車場，舉辦萬人封街烤肉，並搭建舞台供社區住戶上台演出。

▲▼中壢連19年「萬人封街烤肉」壯觀空拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼傍晚準備時，現場就已湧現大量人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼中壢連19年「萬人封街烤肉」壯觀空拍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市新都心生活文化協會結合金華、新街、興南及水尾里18社區，今年有970組報名（每組10人），每組烤肉費用1250元，加上協會補助500、各社區管委會另外補助，每戶幾乎只需負擔不到100元，因此吸引近萬人共襄盛舉。

不過，因應疫情，各大樓管委會配合實名制，先在社區內量測體溫後，再帶往活動現場，並宣導配戴口罩，現場不對外開放。

據了解，中壢區的金華、新街、水尾、興南等里都位在市中心鬧區，建築多為集合式住宅，鄰里間互動較少，因此協會從2002年開始結合周邊社區舉辦中秋烤肉聯歡活動，沒想到居民參與熱烈，因此規模越來越大，成了一年一度的重要地方盛事。

▼空拍畫面超震撼。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲▼中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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