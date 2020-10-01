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中秋假期開跑！超商搶便宜一次看　咖啡買2送2、指定商品2件抽1折優惠

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▲▼OK mart中秋連假優惠。（圖／業者提供）

▲4大超商中秋連假優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋連假開跑了！一連4天假期全台4大超商可是祭出不少優惠好康，不僅有咖啡最低買2送2、指定大瓶裝寶特飲料2件只要79元，還有購買指定商品2件就有機會抽最低1折折扣，出遊也別忘了搶便宜。

▲▼萊爾富中秋連假推咖啡買5送5。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡買5送5。

●7-11
7-11即日起至月3日在行動隨時取推出「精品美式咖啡（冰／熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組、售完為止。另至6日前還有CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶全品項任選第2杯7折，包括人氣黑糖珍珠撞奶、蜜柚氣泡珍珠、四季春青茶、冰淇淋紅茶等通通都有。

●全家
全家即日起至6日全台門市任選咖啡品項第2杯7折、鮮乳坊小農拿鐵單杯特價65元，以及超夯的森永牛奶糖拿鐵、牛奶糖Q奶茶任選2杯特價99元；4天連假期間加碼推出在APP隨買跨店取買30杯咖啡就送不鏽鋼杯1個，限量1萬組，買50杯咖啡則是保溫瓶1個，限量2萬組。

除外，為搶攻出遊商機，至10月4日前還有會員限定匠土司家庭號任選兩件9折優惠、私品茶冰辻利白桃抹茶買1送1，10月6日前還有指定大瓶裝寶特飲料2件79元、指定啤酒單件88折等優惠，如黑松沙士、蘋果西打、美麗果柳橙汁、可口可樂、悅氏礦泉茶品綠茶等都有。

●OK mart
OK mart於今、明2日推出大杯熱美式咖啡、拿鐵買2送2優惠（限同品項)；另至10月21日前加碼推出指定商品2件就能拚手氣抽優惠，最低下殺1折。

●萊爾富
萊爾富連假4天推出Hi Café大冰或熱美式、拿鐵咖啡同品項買5送5；即日起至6日前還有Hi Café大冰珍珠厚奶茶買1送1優惠；另即日起至10月20日前業者也加碼推出凡持悠遊卡、悠遊付購買39、49、59元早餐組合，直接現折5元，限量只有4萬組。

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