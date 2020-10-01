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今晨17.9度！連假天氣好到爆「4字秒懂」　收假後轉雨大降溫

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天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▲一張圖看懂中秋連假天氣。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中秋連假天氣好到爆！中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的17.9度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，今年中秋連假天氣「真的是好到不行」，且要注意會越來越熱，周五起像夏天一樣；下周一另一波東北風南下，北部、東半部轉雨，各地氣溫明顯下滑。

中央氣象局指出，今仍受東北風影響，但環境水氣減少，各地天氣大致穩定，僅花東地區偶有零星降雨，午後則在中南部山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中部以北及宜花低溫約20至23度，局部空曠地區約18、19度，其他地區約24至26度，各地白天大致舒適溫暖，北部及東半部高溫約26至30度，中南部約32、33度，中午前後稍悶熱，中南部日夜溫差較大。

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氣象局說，整體而言，由於天氣穩定，各地看到月亮的機率高，只是迎風面的基隆北海岸及東半部局部地區雲量稍多，中部山區及南部地區需視午後雲系發展情況而定，有雲的時候要碰點運氣。

▼今晨中部以北頗有涼意。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周五至周日東北風減弱，氣溫稍回升，但周五清晨易有輻射冷卻效應，北部及東北部較涼；周五至周日整體環境吹偏東風，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨；周五早晚高屏沿海地區易有零星短暫陣雨。

氣象局表示，下周一東北風再增強，下周二、下周三東北風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

▼許多民眾期待中秋賞月。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲▼超級月亮。（圖／記者徐文彬攝）

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，今年中秋連假天氣真的是好到不行，天氣穩定，各地降雨機率慢慢降低，只有南部山區午後有一些短暫性的陣雨，「天氣比我們預期還要好更多。」

彭啟明多次強調會「越來越熱」，周五起像夏天一樣，各地高溫都會30度以上；下周一另一波東北風南下，另外一道鋒面或雲雨帶就來了，北部、東半部轉雨，各地氣溫明顯下滑。

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