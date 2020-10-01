LIVE／中秋節「國道6大地雷」曝！國5恐塞10小時　高公局說明路況

▲中秋節國道疏運措施一覽。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假今（1）日登場，交通部高公局表示，今日國道將有6大地雷壅塞路段，其中國5恐從凌晨6點起連塞10小時，行車時間增5倍。高公局推出路況播報團隊，今日共有3場播報，時間分別為7點、10點、16點，《ETtoday新聞雲》將於7點進行直播。

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▲中秋連假壅塞路段。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日為中秋節連續假期第1日，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

今日疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲中秋節國道路況預測。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。