國3南港車速剩10km！國5今晚6點塞到明晨　台鐵曝「首波人潮高峰期」

▲台鐵湧入返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者李宜秦／台北報導

明天就是中秋連假，國道從下班時間開始湧現車流，高公局預估國5南下路段，今晚6點一路塞到明天凌晨2點左右，下班時間時速已低於60公里，其中聯結到國5前的國3南港南下路段紫爆，車速只剩10公里。交通部台鐵局表示，今、明兩日東部幹線、西部幹線長途自強號車票均已售罄，預計下班時間將出現第一波返鄉、出遊人潮。高鐵公司今日也加開兩班南下自由座列車。

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▲國3南港聯結道要轉國5的方向，下午5點已塞爆，車速剩10公里。（圖／翻攝高公局）

高公局表示，今（30）日上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至明（1）日2時，再自明日5時起持續壅塞至20時。根據1968 APP顯示，目前國5南下車流漸多，時速約60公里，北台灣部分路段也有雍塞狀況。

▲國道開始逐漸湧入車流。（圖／翻攝自1968 APP）

高公局表示，明日有六大地雷路段，國1包括7到15時楊梅－新竹系統、8到16時彰化系統－埔鹽系統、北向10-12時圓山－大華系統；國3南向7-12時三鷹－關西、9-12時烏日－霧峰系統；國5南向6-16時南港系統－坪林，上述路段行車時間均約需平時4、5倍。

台鐵局表示，東部幹線部分，台北往花東車票從今早10點到明日全天，自強號長途車票均已售完，花東往台北從10月3日早上7點至4日全天賣完。西部幹線部分，台北往高雄車票從今早7點至明日全天售完，高雄往台北從10月3日早上7點至4日全天賣完。

▲▼台鐵、高鐵車站陸續湧入人流。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局指出，目前出遊、返鄉人潮已陸續出現，預計首波人潮高峰將出現在今日下班約17點後，有些旅客為了避開人潮，也會提早搭車，因此會陸續湧現人流。

高鐵公司表示，今日晚間將自南港站加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車，出發時間19:15，旅客可多加利用。

▲中秋前一天、連假首日國道交通量預測。（圖／高公局提供）