　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐怖級塞爆倒數！蘇花路廊估1日凌晨3時湧南下車流　傍晚後緩解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼不讓中秋連假宜蘭塞爆，宜警投入3千人次全力疏導交通暢通。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲中秋連假，蘇花路廊估1日3時南下車流湧現，1千輛/小時1日傍晚後緩解。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為因應中秋連假花東地區為國內旅遊熱門景點，公路總局四區養工處預估，蘇花路廊首日（10/1）首波南下車潮，將自1日凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,000輛/小時以上，車多壅塞情形將持續至傍晚以後緩解。

公路總局四區養工處表示，中秋連假首日（10/1）蘇花路廊，南下車流約21,000輛次/日，連假後2日以北返車流為主，最大量預估出現於第3日約18,000輛次/日，第4天第4天（10/4）北上車流約16,000輛次/日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵民眾於連假期間多加利用搭乘公共運輸，公路總局於連假持續實施3大交通優惠措施：國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及臺灣好行半價優惠，北花線國道客運除配合國道客運票價優惠措施外，業者亦提供臺北-花蓮來回票400元優惠票價，並結合國道客運及宜花在地租賃車業者，持北花、北宜國道客運票根租車可享優惠。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊尖峰時段交通量將超過道路可服務容量，籲請欲往花東旅遊之民眾，建議利用非尖峰時段，避開車潮，南下部分可利用連假第3、4日，北上則可利用連假第1、2日，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►就是狂！李健竹微雕筆芯「鏈條168」...再破金氏世界紀錄

►「穿山甲」詹龍欄獄舍倒立練功...學畫製花燈　無法奔喪愧對亡母

►龜山島又見「龜首崩塌」！　塵砂揚起賞鯨遊客驚呼連連

►無限量爽吃各國料理才682元！饕客激推Prime等級牛排　板橋凱撒飯店爆划算

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝 　黃小柔：他說要在最巔峰結束一
00878狂跌「股息全賠光」！分析師揭2大主因：未來更辛苦
女星被爆片場罷工8小時　堅持「脫光不穿內褲」才肯拍
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張表看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

無國界醫師「愛無限」體驗展10/1開跑！　一探精彩「前線救援」故事

最大無印良品台中開幕！文青風Showroom進駐...蔬果價格自定

聖約翰教師哭喊「無薪過中秋」　怒批董事：花大錢聘律師也不發薪

國3南港車速剩10km！國5今晚6點塞到明晨　台鐵曝「首波人潮高峰期」

不必卡車陣！台中草悟道好物市集秋節開賣...持振興券加倍送

同居1年「天天想要」男友吃不消！她7天沒壞壞…崩潰喊：想分手了

恐怖級塞爆倒數！蘇花路廊估1日凌晨3時湧南下車流　傍晚後緩解

撞臉趙薇、王祖賢　北教大25位國慶親善大使曝光

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

一張表看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

無國界醫師「愛無限」體驗展10/1開跑！　一探精彩「前線救援」故事

最大無印良品台中開幕！文青風Showroom進駐...蔬果價格自定

聖約翰教師哭喊「無薪過中秋」　怒批董事：花大錢聘律師也不發薪

國3南港車速剩10km！國5今晚6點塞到明晨　台鐵曝「首波人潮高峰期」

不必卡車陣！台中草悟道好物市集秋節開賣...持振興券加倍送

同居1年「天天想要」男友吃不消！她7天沒壞壞…崩潰喊：想分手了

恐怖級塞爆倒數！蘇花路廊估1日凌晨3時湧南下車流　傍晚後緩解

撞臉趙薇、王祖賢　北教大25位國慶親善大使曝光

中秋烤肉小心癌風險！國健署提「9點注意」：別吃進致癌物

台美簽合作架構備忘錄　總統府：實質合作新成果

陳時中稱「防疫考量」沒開食安會報　葉元之：代言觀光都不怕了

正國會立委提修憲挑動敏感神經　民進黨暫不提黨團版本

不斷更新／金馬57入圍名單出爐！

正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

一張表看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

女星控經紀人性侵「手伸進內褲」　飛機上突脫褲「強逼吃東西」

面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

差額醫材「醫院極端值超收」未改善　下週起無法顯示於比價網

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

帝君佑男友平安過19歲　她終找到「皇宮廟」連獲5聖筊

快訊／國家級警報狂響！12：37地牛翻身　台北搖超大

60人民權橋下烤肉留滿地垃圾　炭火還在燒就閃人

快訊／台北超晃！　12：37規模5.9地震最大震度4級

為躲千萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

300哥又被捕捉了！「愛車慘生灰」超淒涼

中秋連假前變天了　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

爆乳鋼琴戰！網紅「只剩2片貝殼」網卻搖頭

百鈔「被蓋鄭X宸」　他繳費被拒：哪個天兵

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

更多熱門

相關新聞

連假登場！林佳龍呼籲用路人配合

連假登場！林佳龍呼籲用路人配合

中秋連假明日登場，交通部高公局組成7人的國道路況播報小組，今日首場由播報員游依芸上場。交通部長林佳龍表示，希望未來播報可將路況結合天氣，讓民眾可一次看足所有資訊。他也表示，國道路況並非交通部可單獨決定，還需要社會大眾配合疏運，對此抱持「戒慎恐懼」的心態。

國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

4天連假國道暫停收費時段曝光！

4天連假國道暫停收費時段曝光！

連假前天就開塞！國5今早湧車流

連假前天就開塞！國5今早湧車流

中秋國道6大地雷曝！國5凌晨就塞

中秋國道6大地雷曝！國5凌晨就塞

關鍵字：

中秋連假蘇花路廊塞車

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

蕭亞軒交往3年太逼人！小16歲男友壓力大到吐血

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面