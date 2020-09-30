恐怖級塞爆倒數！蘇花路廊估1日凌晨3時湧南下車流　傍晚後緩解

▲中秋連假，蘇花路廊估1日3時南下車流湧現，1千輛/小時1日傍晚後緩解。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

為因應中秋連假花東地區為國內旅遊熱門景點，公路總局四區養工處預估，蘇花路廊首日（10/1）首波南下車潮，將自1日凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達1,000輛/小時以上，車多壅塞情形將持續至傍晚以後緩解。

公路總局四區養工處表示，中秋連假首日（10/1）蘇花路廊，南下車流約21,000輛次/日，連假後2日以北返車流為主，最大量預估出現於第3日約18,000輛次/日，第4天第4天（10/4）北上車流約16,000輛次/日。

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為鼓勵民眾於連假期間多加利用搭乘公共運輸，公路總局於連假持續實施3大交通優惠措施：國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及臺灣好行半價優惠，北花線國道客運除配合國道客運票價優惠措施外，業者亦提供臺北-花蓮來回票400元優惠票價，並結合國道客運及宜花在地租賃車業者，持北花、北宜國道客運票根租車可享優惠。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊尖峰時段交通量將超過道路可服務容量，籲請欲往花東旅遊之民眾，建議利用非尖峰時段，避開車潮，南下部分可利用連假第3、4日，北上則可利用連假第1、2日，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。

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