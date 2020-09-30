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連假登場！林佳龍「戒慎恐懼」請用路人配合：交部無法決定路況

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▲▼林佳龍視察氣象局。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林佳龍呼籲，用路人多利用分流措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假明日登場，交通部高公局組成7人的國道路況播報小組，今日首場由播報員游依芸上場。交通部長林佳龍表示，希望未來播報可將路況結合天氣，讓民眾可一次看足所有資訊。他也表示，國道路況並非交通部可單獨決定，還需要社會大眾配合疏運，對此抱持「戒慎恐懼」的心態。

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林佳龍表示，大家出門前都會查好天氣狀態，決定當天衣著，那上國道前也是同樣道理，看好車流資訊再上路，會更有效率，高公局本次推出的播報員服務，對民眾而言相當便利，希望每天三場的播報中，可以有某幾場加入氣象播報，讓民眾一次看齊所有資訊。

林佳龍表示，為了改善塞車問題，交通部這次推出多樣新的疏運措施，上次端午連假正逢國旅大爆發時期，國人都想提早出門避免塞車，想不到最後大家全塞在車陣中，且連往年車少的凌晨時段都有車，導致整個塞車時間長達32小時。

▲▼林佳龍視察氣象局。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼高公局推出路況播報服務。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼林佳龍視察氣象局。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍表示，這次連假返鄉、出遊人潮仍多，因此交通部提出多種疏運措施，透過分流方式，縮短塞車時間，至於時間、路線分流可否成功，就取決於用路人是否能善用此資訊，若能盡量搭乘公共運輸，減少自駕車的數量，就可有效減少塞車。

林佳龍強調，交通部做最壞打算、最好努力，但路況並非交通部可決定，還需社會大眾配合，他呼籲，請求用路人幫忙，讓整體疏運順暢，多利用大眾運輸、替代道路、車少時段等，對此次連假疏運抱持「戒慎恐懼」的心態。

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