金山區公所贈中秋禮盒　區長廖武輝陪獨居長者共度佳節

▲金山區長廖武輝致贈中秋禮盒及代餐給獨居長者。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山區公所區長廖武輝及送餐單位30日一同致贈中秋禮盒及代餐予長者共度佳節，為加強照顧金山區65歲以上獨居老人及弱勢家庭老人生活，金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居老人送餐服務已邁入第5年，固定每週一至五由送餐單位志工派送午餐及晚餐，並且發送饅頭、麵包等代餐供長者假日食用。

金山區長廖武輝表示，金山目前13戶獨老，本次除了發送中秋節4天連續假期代餐及應景的中秋月餅和柚子外，還特別募集許多民生物資，期盼透過誠摯的關懷及誠心的問候，讓金山區獨老也能感受到社會的愛與溫暖。

▲金山區長廖武輝及新生活社會福利發展促進會送餐給徐老先生。

廖武輝說，特別感謝社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會多年來與公所合作辦理老人營養餐飲服務，不只是針對本區獨居老人設計合適的餐飲內容，維護健康的飲食狀況，還有進一步了解及關懷長者們的日常生活，協助連結醫療照護及社會福利網絡。

金山區永興里79歲的獨居長者賴老先生，因手術開刀致行動不便，又家住偏遠山區，賴老先生表示，非常感謝金山區公所媒合送餐服務，讓自己不用擔心吃飯的問題，對於公所貼心的關懷及幫助，內心感到十分溫暖，今年9月初又因未正常服藥造成身體不適送醫，也很謝謝公所到醫院探視。

金山區公所表示，金山區截至8月份65歲以上人口數為3566人，老年人口比率約16.8%，有時獨居長者可能在家裡跌倒或未正常服用藥物致身體不適，因送餐人員會到長者家裡送便當，如果發現長者身體不適，可立即通報公所並聯絡救護車送醫，讓長者可以盡早送醫治療，亦可透過送餐服務增進獨居長者與社會的互動，減少疏離感，讓長者獲得更多社會支持。

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▲金山區長廖武輝關懷獨居長者賴老先生。