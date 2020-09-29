倉管男永和種大麻辯：自己用　警搜出罕見大麻酒+毒郵票

記者張君豪／台北報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊第五隊今年接獲民眾檢舉，指稱有民眾在新北市永和區民宅種植大麻，警方獲報後鎖定現職倉儲管理人的李姓男子（42歲、經查有竊盜前科）警方立即展開監控，並於9月23日收網逮捕李姓男子，並在他屋內查扣大麻共16株，大麻種籽16顆，乾燥大麻花成品約235克，還有罕見大麻酒等產品，總計市值超過新台幣40萬元，李男落網坦承種植，栽種大麻技術全部靠網路自學，讓警方嘖嘖稱奇。

▲警方逮捕任職倉管人員的李姓男子並查扣大批大麻、大麻花成品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕任職倉管人員的李姓男子並查扣大批大麻、大麻花成品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接接獲情資後展開調查，並於台北市文山一警分局組成專案小組展開調查，警分析鎖定李男涉案，9月23日持新北地方法院核發搜索票，破門攻堅在李男住處3樓臥室查扣查扣大麻活株10株、已收成大麻(僅剩根莖)6株、大麻種籽16顆、毒品大麻成品（毛重235.28公克，市價約新台幣40餘萬元）、大麻酒1罈、毒郵票2張、手機1支及大批種植、光照、通風、烘乾設備等證物。

▲警方逮捕任職倉管人員的李姓男子並查扣大批大麻、大麻花成品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現李男除了乾燥大麻花外，還用酒精度高達96%的生命之水浸釀大麻酒，專案小組成員現場還扣得少量驗出LSD迷幻藥成分的毒郵票；雖然李男落網僅坦承栽植大麻技術是網路自學，並辯稱大麻種子是網友所贈與，所耕植大麻成品都自己使用，並未對外販售。

李男遭警方依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署後，檢察官複訊後裁定5萬元交保候傳、警方懷疑他說詞避重就輕，正循線溯源向上追查。

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