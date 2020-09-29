新北市揪企業「2020超前投資」　侯友宜承諾：3個月內達成1500億招商金額

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府29日舉辦「2020新北聯合招商大會」（New Taipei Development Conference，簡稱NTD Conference），以一站式整合國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會新北市長侯友宜致詞表示，本次活動簡稱NTD Conference所期許，其中「D」不只表示Development，其實是「NT Dollars！」，引發現場企業主哄堂大笑，他承諾，3個月內達成1500億投資金額的目標。





▲2020新北聯合招商大會9/29召開，新北市長侯友宜蒞臨致詞，鴻海科技集團財務長黃德才、研華科技何春盛執行董事、新北市經發局長何怡明共同參與盛會。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜感謝現場企業主，他表示看到這麼多廠商願意來投資，就代表新北市充滿機會，尤其新北市的人口不斷增長，勞動人口更多達203萬。新北市就是台灣的縮影，從中南部北上的鄉親很多，包括原住民、新住民都在新北市安居樂業，這裏是一個容納多元族群的好地方。

侯友宜表示，新北市更是一個充滿、自信、夢想與希望的城市，在發展過程中不斷地揚起，不斷建設交通運輸、引進廠商投資。對於《遠見》雜誌昨天公布2020年縣市總體競爭力評比，新北市拿下第三名，對於這個成績，侯友宜直呼「不滿意」，新北還要再往前邁進，他會親自帶領現場所有朋友一起努力。

侯友宜說，他訂下今年招商目標1500億的目標，截至9月24日合計民間投資及公有土地招商案已落實1,177.49億元投資金額，創造上萬就業機會，10月份即將來到，他鼓勵相關單位「這3個月內一定可以達成目標！」。侯友宜說，今天就與企業名人一同探討，新北市經濟在疫情後走向，如何尋找更多的產業空間。

侯友宜表示，他常說「招商一條龍，投資任意門」，新北市一個窗口幫廠商解決任何問題，主動關心它、幫忙它、照顧它，落實利民、便民、愛民的新三民主義，解決招商困境，更要開闊國際商機，尤其在後疫情期間，如何接軌國際。上次舉辦國際視訊商洽會，兩天就媒合15億防疫物品資金，今天則是舉辦實體媒合，以「5G x AIoT 智慧城市」為主題，聚焦「智慧建築與生活」、「智慧能源與監控」、「智慧醫療」及「智慧製造」四大主軸。

侯友宜表示，「招商一條龍」單一窗口實質體現為本次一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源，並如同本次活動簡稱NTD Conference所期許，都能「賺進滿滿的NT Dollars！」，共同創造安居樂業、幸福繁榮的新北市。

侯友宜笑稱，「快到新北市投資，不然你會來不及！」他指出，新北市的交通運輸動線將於2030年全部建構完畢，都市更新做了3百多件，數量是全國第一，土地大幅度開發，「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」是北區最大開發案，未來還有三重第二行政中心、「土城捷運站周邊TOD都更案」等都市計畫逐一落實，產業將大量進駐，與生活、就業、就學結合，房地產將持續蓬勃發展，青年族群也不斷遷入新北市，都是新北市的「機會」。





▲2020新北聯合招商大會9/29召開，新北市長侯友宜蒞臨致詞，鴻海科技集團財務長黃德才、研華科技何春盛執行董事、新北市經發局長何怡明出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市經發局長何怡明。（圖／記者湯興漢攝）