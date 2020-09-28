王令麟、侯友宜力挺愛盲！東森公益募資會員熱烈響應

▲東森購物董事長王令麟（左2）挺公益，與愛盲基金會合作推動全台首次公益團體登電視購物頻道銷售，新北市長侯友宜（右3）大讚肯定。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

受到新冠疫情影響，愛盲庇護工場訂單不如以往，也衝擊庇護員生計，為協助其籌措經費，東森購物董事長王令麟與新北市長侯友宜23日特地到愛盲基金會站台相挺，東森購物更無償提供銷售平台，今（28日）在購物台47頻道LIVE首波公益開賣「平安討洗手長皂禮盒」，限量700組，並加碼回饋100%東森幣，節目一播出，會員熱烈下單響應，成功銷售350組，而費用扣除運費物流成本後，所得全數將回饋愛盲。王令麟除感謝會員朋友熱心公益，他特別提到，「取之於社會、用之於社會！剩餘350組由東森全球新連鎖全數買下，以實際行動給予支持，讓愛盲基金會與庇護員能夠安心過個好中秋。」

東森購物善盡企業社會責任，長期以來響應公益，此次與愛盲基金會合作，亦是台灣公益團體首次與電視購物合作之創舉，自9/28起，每月陸續推出3款限定手工皂組合及1款隱藏版茶葉果乾禮盒，盼能藉此喚起大眾關注並購買，給予身心障礙青年最直接的支持。目前全台約有5萬6千名視障人口，卻僅3成投入職場，為協助視障朋友能夠順利就業，愛盲基金會2007年起陸續成立庇護工場，現旗下共有兩個庇護工場，主要提供簡單、重複性高的「商品包裝」及「手工皂製作」等工作項目，讓他們也能靠著自己的力量，自力更生。

▲侯友宜與王令麟23日一同前往愛盲庇護工場。

▲自9/28起，東森購物每月陸續推出3款限定手工皂組合及1款隱藏版茶葉果乾禮盒。

為呼籲社會大眾一起發揮愛心，購買好產品，也幫助視障朋友，東森購物此次協助銷售不賺取任何平台利潤之外，在23日的「幸福˙安心˙愛團圓」記者會上，王令麟親自出席力挺，「這是第一次合作，但絕對不會是最後一次」，宣布未來將擴大辦理，幫助全台更多弱勢族群。此舉讓侯友宜大力讚揚「感謝每次公益慈善都衝第一的王令麟總裁！」

王令麟表示，今年受新冠肺炎疫情影響，全台灣公益團體在義賣、募款皆受重創，因此東森集團透過新零售模式，整合東森購物、ETtoday新聞雲兩大社會大眾使用率最高的平台，希望幫助更多弱勢團體。事實上東森購物總部就在新北市，而新北市不僅是台灣人口最多、也是東購會員數最多的城市，因此很榮幸能獲新北市長侯友宜的邀請，參與這次愛盲基金會合作，讓公益團體優質的產品與會員愛心結合。

▲許多社會福利團體的捐款與義賣因疫情受到影響，王令麟強調此刻更要發揮愛心，幫助他們度過難關。

王令麟強調，「『企業的力量有限、社會的力量無限』，相信這次合作只是一個開端，未來東森集團持續秉持『取之於社會、用之於社會』的信念，長長久久幫助所有需要幫助的團體。」東森做公益20年來從不間斷，不僅幫助偏鄉兒童、贊助獎學金、關懷銀髮族、捐長照車，疫情期間，讓許多社會福利團體的捐款與義賣受到影響，東森更是扮演領頭羊的角色，善用媒體及銷售平台的力量，善盡企業的社會責任，幫助弱勢族群度過難關，除了攜手愛盲基金會，先前也捐贈30萬元幫助宜蘭聖嘉民啟智中心紓困。

此外，疫情初期造成農產品外銷受阻，東森亦率先配合農委會銷售農漁產，幫助10個縣市長一起賣農產品幫助小農，同時也向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛，同時呼籲民眾防疫期間不忘發揮一己之力，關注弱勢族群需求，一同度過難關。

▲義賣700組禮盒！東森購物力挺愛盲基金會 王令麟：不計成本做公益。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)