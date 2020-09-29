新北19筆土地開放企業媒合　侯友宜神解「NTD大會」：一起賺NT Dollars！

記者羅婉庭／新北報導

「2020新北聯合招商大會」（NTD Conference）29日盛大召開，針對企業投資普遍面臨的產業空間問題，市府盤點公有、民間土地現場辦理媒合，解決廠商的共同「痛點」，本次召商大會更圍繞智慧城市發展，以「智慧建築與生活」、「智慧能源與監控」、「智慧醫療」及「智慧製造」四大主軸。侯友宜開玩笑指出，「NTD」的「D」其實是「Dollars」，喊話在場企業一起賺「NT Dollars」。





▲2020新北聯合招商大會9/29召開，新北市長侯友宜蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

新北市府經發局、地政局、財政局、衛生局、漁業及漁港事業管理處等跨局處約16公頃的公有土地招商案源，以及民間園區與新北市不動產仲介經紀商業同業公會相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，共19筆現場設置媒合攤位及諮詢櫃台，並辦理招商說明會，協助企業快速掌握資訊尋得所需用地。

新北市公有土地招商案包括，由經發局承辦的台北港特定區第二種產業專用區招商案、淡水沙崙園區曁停車場用地招商案、土城區明德段公有土地招商案、淡水藝術大街招商案、寶高智慧產業園區招商案、工業區立體化。

其他的案件，還包括由地政局承辦的台北港產專區及商業區，財政局的板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新案、新店區公崙市民活動中心周邊土地都市更新案，衛生局的新北市瑞芳區醫療長照設施大樓興建營運移轉業、新北市銀新未來城興建營運移轉案，漁業處的淡水區第二漁港港區開發招商案。

民間園區招商案則有林口工一產業園區、永聯物流、台灣金聯、紅會i-tower、雍和建設、遠雄U-Town、新潤興業。

為了協助業者，新北市政府也安排其他投資過程所需之人力、水電資源，以及招商一條龍單一窗口與工業區立體化諮詢櫃檯，以協助企業「解決經營困境」。

新北市政府表示，為持續協助國內業者「拓展國際商機」，繼7月全視訊國際採購商洽會促成305場次洽談與逾15億元商機後，因應疫情趨緩，本次招商大會亦同步辦理實體國際採購商洽會。因今年被視為台灣5G商轉元年，加以5G投資潮因疫情加速成型，本次商洽會特別以「5G x AIoT 智慧城市」為主題，聚焦「智慧建築與生活」、「智慧能源與監控」、「智慧醫療」及「智慧製造」四大主軸，邀請含括日本、德國、加拿大、荷蘭及香港等海外地區在台外商，與企業進行一對一採購洽談，預計促成100場次洽談與創造1億元商機。

新北市政府指出，「2020新北聯合招商大會」一站式整合國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，以及投資過程所需之土地廠房、人力、水電資源與招商一條龍單一窗口諮詢櫃檯等多項服務，帶領企業一起找用地、覓人才、解困境、獲資訊及拓商機，共同於疫後超前部署投資新契機。





▲2020新北聯合招商大會9/29召開，鴻海科技集團財務長黃德才、研華科技何春盛執行董事、新北市經發局長何怡明等人共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

對於招商大會，侯友宜也表示，今年雖受疫情衝擊，但市府招商不停歇，自推動招商一條龍服務以來，已積極促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐，在團隊的共同努力下，新北市今年1至7月僑外資投資金額相較於去年同期不僅沒有減少，還逆勢增加130億元。

侯友宜說，顯示在這波疫情下，台灣在防疫上的優異表現加以新北市超前部署作為，已創造讓企業安心的投資環境。而為號召更多國內外企業進駐投資，市府秉持便民、利民、愛民的精神，將招商一條龍單一窗口實質體現為本次一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源，並如同本次活動簡稱NTD Conference所期許，都能賺進滿滿的NT Dollars，共同創造安居樂業、幸福繁榮的新北市。

新北市政府經發局也說明指出，本次活動一次匯集「掌握經濟脈動」、「尋找產業空間」、「解決經營困境」與「拓展國際商機」等四大類別企業投資經營所需資源，除安排名人座談，邀請鴻海科技集團財務長黃德才及研華科技執行董事何春盛等共同對談，為企業解析後疫情時期產經投資思維，以及如何於疫情危機中超前部署與轉型佈局外，亦規劃新北在地企業儒鴻企業董事長洪鎮海及興采實業董事長陳國欽分享投資經驗，協助與會者「掌握經濟脈動」。

經發局補充，今年市府力抗疫情、逆勢招商，截至9月24日合計民間投資及公有土地招商案已落實1,177.49億元投資金額，創造43,647個就業機會。期盼透過本次活動能協助新北業者疫後轉型佈局，吸引更多企業投資進駐，讓在地業者安心深耕，新投資廠商安心落地，落實信心經濟政策，一同重啟疫後產經動能，共創繁榮新北產業新局。





▲2020新北聯合招商大會9/29召開，會後舉行經濟名人座談會。（圖／記者湯興漢攝）