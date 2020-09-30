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人妻和4孩遭貨車輾斃！　丈夫路過現場旁觀...回家才發現真相

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▲▼車禍,撞車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男子路過車禍現場，沒想到傷者是他親人。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國堪薩斯州近來發生一起不幸事件，一名男子回家時剛好路過車禍，停下來看了一會離開後，收到朋友通知發現妻子潔西卡(Jessica Noel)與4名孩子發生意外，且就是自己剛剛經過的地方，全家人被送醫後皆不幸身亡。

32歲女子潔西卡25日下午5時載著4名孩子一同出外購物，在返回家的路上被一輛載滿貨物的卡車撞上，嚴重的車禍導致她與3名孩子當場身亡，分別是10歲的阿娜雅(Anaiah Williams)、4歲的傑佛里(Jeffrey Williams)以及4個月大的漢克(Hank Williams)，23個月大的孩子麥克(Mack Williams)因為受重傷被送到醫院醫治，但隔日仍不幸身亡。

潔西卡的丈夫傑夫(Jeff Williams)當時也帶著10歲兒子布魯克林(Brooklyn)外出購物，返家時雖然有注意到車禍現場，但沒料到傷者就是他的妻兒，姪女後來在gofundme網站上發起募款，希望能有好心人幫助他們走出難關。警方表示，貨車司機當時自行從車內爬了出來，身上沒有受到重傷，目前尚未對其提出起訴，案件仍在調查中。

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