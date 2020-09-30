台中車禍血流成河！警一聽暗喊：慘了...原來貨車滿載「這個」

▲黃姓司機駕駛滿載豬血的貨車發生車禍，一桶一桶的豬血流向路面。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

黃姓男子載運滿載豬血的貨車，日前行經台中市北屯區太原路與東山路口時，不慎追撞前方一輛轎車，導致車上裝滿豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面，除路面佈滿鮮血畫面嚇人，血腥味也讓到場善後的員警、清潔隊不禁皺緊眉頭。

台中市第五警分局表示，北屯派出所24日凌晨2時許接獲通報，太原路與東山路口有車禍碰撞，即派員到場處理。員警抵達現場後，驚見馬路上血流成河，且傳來陣陣腥臭味，一時間以為發生嚴重事故，仔細探查血的來源，才發現是虛驚一場。

警方表示，原來是載運豬血的黃姓貨車司機，不慎追撞前方轎車，致使車上裝載豬血的塑膠桶傾倒，大片豬血污漬染了2個車道，僅剩內車道提供行駛。警方見狀，隨即於現場指揮交通、指揮分道，以免因血水路滑造成車禍意外，並通報清潔隊至現場協助清理路面。

▲▼事故後警方於現場指揮交通，並通知清潔隊到場清理路面。

警方指出，這起事故將依《道路交通管理處罰條例》第30條第2款:「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」告發汽車駕駛人。現場處理員警亦於現場指揮交通，等待清潔隊將路面清理完畢，使交通恢復順暢。

分局長郭士傑呼籲，汽、機車行經道路，若有裝載貨物須將貨物嚴密覆蓋、捆紮牢固，否將造成其他用路人權益之損失或受傷等情事，不得不慎。

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