　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運將撞傷鬼切女騎士判無罪　法官：否則交通規則如同虛設

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼小黃，計程車，司機。（圖／達志／示意圖）

▲計程車司機撞傷違規右轉的女騎士判無罪。（圖／達志／示意圖）

記者陳豐德／台北報導

一名紹姓計程車運將日前停等紅等後起步，沒想到左側卻突然竄出一名林姓女騎士想要右轉，運將反應不及撞倒女騎士，被依照業務過失傷害罪起訴，台北地院法官勘驗完監視器畫面後，認為運將面對的狀況為「猝不及防之反常情事」，不是他注意車前狀況就能避免的，如果要運將隨時保持高度警戒那「交通規則形同虛設」，因此判運將無罪，可上訴。

2018年6月19日紹姓運將駕車行經中正區汀州路3段，因乘客下車，且交通號誌為紅燈而在該處停等，而林姓女騎士則在計程車的左方停等紅燈，等到號誌變成綠燈後，兩方一起往前行駛，女騎士隨即從左前方超越運將後，隨即右轉彎，兩車不慎發生車禍，導致林女左手肘、左膝挫傷。

紹姓運將被控業務過失傷害罪，並被起訴，但他開庭時堅稱「我認為我沒有過失！」運將表示依照監視器錄影畫面，林女停等紅燈時，是在他車子左後座靠近後方保險桿的位置，後來綠燈他要起步直行，林女突然從車縫鑽出，沒有打方向燈，直接右切要右轉進巷子，他當下就急煞，但是還是來不及，才碰撞到林女機車，並指稱林女是在倒地後才去按方向燈。

但林女則說，自己有打方向燈要右轉，她在起步後就右轉往巷子期，計程車保險桿就撞到她機車右後方的排氣管，導致自己倒地受傷，認為運將有過失。法官勘驗監視器畫面，林女在邵的車子左側停等紅燈，前方還有其他機車，礙於視角，邵未必能在車禍發生前注意到林女。

法官認為，林女右轉後相隔1秒就跟計程車發生擦撞，運將難以在不充足的時間內，採取必要的安全措施避免意外發生。且林女貿然超車後隨即右轉明顯屬於違規，若是因林女貿然違規右轉，害運將不及閃避碰撞就被稱做「未注意車前狀況」，那豈不是要所有駕駛「隨時高度警戒車道可能遭人侵入」，如此一來駕駛人就難以保持合理車速安心駕駛，交通規則就如同虛設

法官綜合判斷後認為，本案僅能證明林女有因車禍有傷，無法證明運將有何過失；依檢察官所舉的證據，尚未達到通常一般人都可確信的程度，且無法使法官形成被告之有罪心證，因此判紹姓運將無罪。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

靈牌猛晃顯靈！南投4歲女童遭虐死埋深山　恩主公帶路引正義哥揭露

三重國中生騎Ubike倒地瀕死　警、消接力CPR和閻王搶命

加利科技工廠外屁孩「灑口罩」怒譙：黑心貨　想上新聞隔天成真了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝 　黃小柔：他說要在最巔峰結束一
00878狂跌「股息全賠光」！分析師揭2大主因：未來更辛苦
女星被爆片場罷工8小時　堅持「脫光不穿內褲」才肯拍
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

彰化泡棉廠陷火海！　目擊者聽「爆炸聲」嚇壞：起火前見電線掉落

運將撞傷鬼切女騎士判無罪　法官：否則交通規則如同虛設

台中車禍血流成河！警一聽暗喊：慘了...原來貨車滿載「這個」

黑道太子爺落魄！昔經營大型理容KTV　今超商偷酒竊口香糖

前總統李登輝將奉安五指山軍人公墓　10月7日全線交管資訊出爐

涉入立委集體收賄案　2立委辦公室主任羈押抗告遭駁回

南寶樹脂供貨商爆內鬼！　黑心業務低買高賣賺178萬　檢警拘提6人

撞傷阿嬤「公主抱」丟她下橋…運將驚喊：千萬母湯！落跑騎士下場曝

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

從台南來！10惡煞南下高雄逞兇鬥狠　先砸店再砸車下場曝

洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

彰化泡棉廠陷火海！　目擊者聽「爆炸聲」嚇壞：起火前見電線掉落

運將撞傷鬼切女騎士判無罪　法官：否則交通規則如同虛設

台中車禍血流成河！警一聽暗喊：慘了...原來貨車滿載「這個」

黑道太子爺落魄！昔經營大型理容KTV　今超商偷酒竊口香糖

前總統李登輝將奉安五指山軍人公墓　10月7日全線交管資訊出爐

涉入立委集體收賄案　2立委辦公室主任羈押抗告遭駁回

南寶樹脂供貨商爆內鬼！　黑心業務低買高賣賺178萬　檢警拘提6人

撞傷阿嬤「公主抱」丟她下橋…運將驚喊：千萬母湯！落跑騎士下場曝

中秋烤肉小心癌風險！國健署提「9點注意」：別吃進致癌物

台美簽合作架構備忘錄　總統府：實質合作新成果

陳時中稱「防疫考量」沒開食安會報　葉元之：代言觀光都不怕了

正國會立委提修憲挑動敏感神經　民進黨暫不提黨團版本

不斷更新／金馬57入圍名單出爐！

正妹主播拿「酒瓶狠砸」陌生男…當場遭逮捕！　衝突原因曝光

一張表看賞月機率！中秋夜烤肉天氣涼　北台灣「低溫探21度」

女星控經紀人性侵「手伸進內褲」　飛機上突脫褲「強逼吃東西」

面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

差額醫材「醫院極端值超收」未改善　下週起無法顯示於比價網

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

即／機捷旅客環北終站昏睡　心肌梗塞送醫不治

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

女命理師倒追老里長！爭800萬遺產結果曝

更多熱門

相關新聞

車禍血流成河！原來貨車滿載「這個」

車禍血流成河！原來貨車滿載「這個」

黃姓男子載運滿載豬血的貨車，日前行經台中市北屯區太原路與東山路口時，不慎追撞前方一輛轎車，導致車上裝滿豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面，除路面佈滿鮮血畫面嚇人，血腥味也讓到場善後的員警、清潔隊不禁皺緊眉頭。

撞擊畫面曝！駕駛吞安眠藥撞殺20歲女

撞擊畫面曝！駕駛吞安眠藥撞殺20歲女

男路過車禍　回家發現是他妻兒

男路過車禍　回家發現是他妻兒

即／台南機車騎士摔倒滑進客運車底　頭部重創死亡

即／台南機車騎士摔倒滑進客運車底　頭部重創死亡

小黃無視喇叭聲左轉　男大生撞上斷腿斷牙

小黃無視喇叭聲左轉　男大生撞上斷腿斷牙

關鍵字：

運將無罪應注意而未注意車禍

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

蕭亞軒交往3年太逼人！小16歲男友壓力大到吐血

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面