運將撞傷鬼切女騎士判無罪　法官：否則交通規則如同虛設

▲計程車司機撞傷違規右轉的女騎士判無罪。（圖／達志／示意圖）



記者陳豐德／台北報導



一名紹姓計程車運將日前停等紅等後起步，沒想到左側卻突然竄出一名林姓女騎士想要右轉，運將反應不及撞倒女騎士，被依照業務過失傷害罪起訴，台北地院法官勘驗完監視器畫面後，認為運將面對的狀況為「猝不及防之反常情事」，不是他注意車前狀況就能避免的，如果要運將隨時保持高度警戒那「交通規則形同虛設」，因此判運將無罪，可上訴。

2018年6月19日紹姓運將駕車行經中正區汀州路3段，因乘客下車，且交通號誌為紅燈而在該處停等，而林姓女騎士則在計程車的左方停等紅燈，等到號誌變成綠燈後，兩方一起往前行駛，女騎士隨即從左前方超越運將後，隨即右轉彎，兩車不慎發生車禍，導致林女左手肘、左膝挫傷。

紹姓運將被控業務過失傷害罪，並被起訴，但他開庭時堅稱「我認為我沒有過失！」運將表示依照監視器錄影畫面，林女停等紅燈時，是在他車子左後座靠近後方保險桿的位置，後來綠燈他要起步直行，林女突然從車縫鑽出，沒有打方向燈，直接右切要右轉進巷子，他當下就急煞，但是還是來不及，才碰撞到林女機車，並指稱林女是在倒地後才去按方向燈。

但林女則說，自己有打方向燈要右轉，她在起步後就右轉往巷子期，計程車保險桿就撞到她機車右後方的排氣管，導致自己倒地受傷，認為運將有過失。法官勘驗監視器畫面，林女在邵的車子左側停等紅燈，前方還有其他機車，礙於視角，邵未必能在車禍發生前注意到林女。

法官認為，林女右轉後相隔1秒就跟計程車發生擦撞，運將難以在不充足的時間內，採取必要的安全措施避免意外發生。且林女貿然超車後隨即右轉明顯屬於違規，若是因林女貿然違規右轉，害運將不及閃避碰撞就被稱做「未注意車前狀況」，那豈不是要所有駕駛「隨時高度警戒車道可能遭人侵入」，如此一來駕駛人就難以保持合理車速安心駕駛，交通規則就如同虛設。

法官綜合判斷後認為，本案僅能證明林女有因車禍有傷，無法證明運將有何過失；依檢察官所舉的證據，尚未達到通常一般人都可確信的程度，且無法使法官形成被告之有罪心證，因此判紹姓運將無罪。

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