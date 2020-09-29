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陳玉珍、李貴敏挺歐陽娜娜　李正皓：蔣中正若在世保證會槍斃她們

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▲名嘴李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

▲名嘴李正皓。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨立委陳玉珍、李貴敏護航我國籍藝人張韶涵、歐陽娜娜，將在中共「十一國慶」晚會上獻唱《我的祖國》一事，名嘴李正皓29日批評，他保證先總統蔣中正若在世，一定會把陳玉珍這些人託去槍斃。

「現在連唱歌的自由都沒有，政府不先自己檢討演藝環境，還在背後捅演藝人員一刀。」陳玉珍今天在立法院受訪時力挺歐陽娜娜，並反指責，人民有言論自由，國家與政府不先檢討我國演藝環境，讓藝人被迫到海外發展，還要在背後插自己國民一刀，並用威嚇方式限制藝人言論自由。

陳玉珍還說，如果唱《我的祖國》就表示叛國，那總統蔡英文常常在唱「三民主義、吾黨所宗」就表示蔡英文是國民黨員嗎？

而李貴敏則是27日舉華語樂壇天后級歌手張惠妹於2000年在前總統陳水扁就職典禮獻唱國歌一事，指出當年張惠妹一度遭對岸封殺，兩相對照後才恍然大悟，原來曾高喊「表演自由是基本人權」的民進黨，現在一切「政治」掛帥、「政治學中國」，真讓人不知今夕是何夕。

對此，李正皓表示，中國的十一國慶是什麼意思？是指1949年10月1日在北京，為中華人民共和國中央人民政府成立而舉行的儀式，標誌著中華人民共和國的建立，同時意味著中華民國失去了大陸地區的統治權。

李正皓強調，任何一個認同中華民國的人都會認為這天是國恥日，請問一些藍營的人現在聲援歐陽娜娜是什麼意思？「我保證蔣中正如果在世，一定會把陳玉珍這些人拖去槍斃」。

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