原黨部遭拍賣！不敲鑼不打鼓　國民黨壽豐、光復鄉黨部搬家囉

▲▼國民黨壽豐鄉黨部與光復鄉黨部相繼舉行喬遷茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國國民黨壽豐鄉黨部與光復鄉黨部29日上午相繼舉行喬遷茶會，花蓮縣黨部主委張峻在參加完壽豐鄉黨部典禮後，立刻趕往光復鄉黨部出席喬遷儀式，地方仕紳、鄉長、議員、鄉民代表、村長、婦女團體、社團負責人、黃復興黨部常委、國民黨黨員幹部等出席十分踴躍，現場冠蓋雲集，喬遷茶會簡單而隆重，現場一片溫馨團結的氣氛。





中國國民黨花蓮縣黨部主委張峻表示，感謝壽豐鄉黨部邱坤成主委和光復鄉黨部林清水主委，在最短的時間找到這麼舒適的環境，讓鄉黨部服務鄉親的工作可以無縫接軌，在中國國民黨聲勢跌落谷底之際，感謝各位黨員仍然不離不棄的站在這裡支持中國國民黨，我相信只要我們團結一致，齊心努力，我們中國國民黨一定會更強大更茁壯，在中秋節的前夕祝福各位貴賓與黨員中秋佳節愉快。



壽豐鄉黨部主委邱坤成表示，今天是一個開心的日子，也代表著一個嶄新的開始，感謝與會的各位貴賓，讓今天的喬遷之喜高朋滿座，接下來我一樣會秉持活絡壽豐鄉、積極黨員聯繫及黨務的發展做為努力目標，期許各位黨員常常來黨部聊天交換建議與活絡黨員的情誼，時時凝聚國民黨的力量。





光復鄉黨部主委林清水表示，光復鄉的村長、鄉民代表、黨內幹部和長輩幾乎都到齊了，因為黨部被拍賣所以要出來租房子，只要我們自立自強，臥薪嘗膽，有朝一日國民黨一定可以再回藍天，感謝吳榮豊代表提供相當不錯的場所供鄉黨部使用，我們今天克難喬遷，不敲鑼打鼓，希望大家團結再團結，努力再努力，讓國民黨置死地而後生。



光豐地區農會總幹事張明發表示，期盼國民黨在不久的將來能重新站起來，相信今天來的都是我們最忠貞的國民黨員，大家團結合作，有錢出錢，有力出力，不管縣黨部或地方黨部，都要團結合作，跟張峻議長和林鄉長一起往前走。

▲花蓮縣黨部主委張峻表示，感謝黨員在中國國民黨聲勢跌落谷底之際，仍不離不棄支持中國國民黨。

危機就是轉機，花蓮縣黨部一定全力配合中央的改革方向，讓人民和黨員認同國民黨，唯有國民黨執政，經濟才能繁榮、社會才會安定，國家才能重回正軌！

近期因黨產會的追殺，許多鄉鎮黨部被迫出售、搬遷，還好有各鄉鎮主委的勇於承擔，陪著我們找新址、募款裝修及喬遷，出錢出力維持黨員的家，在這段最艱困的時期，張峻主委也勉勵所有黨員同志，「黨員在哪裡，哪裡就是國民黨的家」再次感謝大家！

國民黨壽豐鄉黨部新址壽豐路二段76號，光復鄉黨部新址敦厚路81號，國民黨各鄉鎮黨部已陸續完成喬遷，未來國民黨將秉持照顧黨員和服務鄉親的精神，用承擔與責任持續勇敢前進，歡迎各位鄉親蒞臨指導，常來泡茶寒暄。

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