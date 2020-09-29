陳其邁砍資本門45億...藍議員轟「邁擱騙」！高市府駁不實

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府日前公布110年度總預算案規模1,564億元，規模比今年增加58億元，強調歲出歲入短差連10年下降，淨舉債數創新低，市長陳其邁29日下午親赴議會參與籌編說明會，不過國民黨高市議員黃紹庭開砲，攸關用於市政建設發展、長期投資的資本門預算，卻大幅減少了45億元，質疑說一套、做一套、批「邁擱騙」啊！

▲高雄市議員黃紹庭 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

國民黨高雄市議員黃紹庭指出，攤開陳其邁所審定編列的110年度高雄市府總預算案可發現，總預算規模雖較前一年度增加了將近60億元，但是攸關用於市政建設發展、長期投資的「資本門」預算，卻大幅減少了45億元。也就是說，等於換算平均每位高雄市民於明年所能夠分配到的建設經費，僅有9000元，比去年度大幅縮減了約15%的幅度。

比起陳菊執政時期，高雄市民平均每人每年能分配到的建設經費，大約只占總預算案規模的15%左右。後來，繼任的韓國瑜市長，於去年度將資本門建設經費比例，大幅調高到20%，亦即平均每位高雄市民可獲得的建設經費被拉高到「萬元級」，約新台幣1萬600元。

黃紹庭說，如今換陳其邁市長返來執政後，高雄市民的建設經費，又從韓國瑜時期占總預算規模的20％，退回到只有16%，等於高雄市民的建設經費瞬間被大砍了數十億元，真的是「沒有比較，不知傷害」。相較之下，反觀明年度高雄市總預算當中，無關投資建設的「經常性支出」卻大幅增加了101.35億。像是高市府挹注青創基金1億元，而產業發展、文化創意、觀光行銷 等經費也增加1.5億元，表面上宣稱是要協助青年創業、活絡經濟帶動就業，但實際上恐有變相淪為政治綁樁、政策「大內宣」之虞，要陳其邁市府向市民朋友清楚交代。

他更點出，陳其邁就職時宣示欲極力推動的「四大優先」施政方向，包括高雄產業結構轉型、增加就業機會、啟動重大交通建設及解決空氣污染問題等。但仔細檢視明年度總預算案編列，有關「經濟發展支出」預算竟減少了45億餘元；「環境保護支出」預算也減少了25億餘元，這兩類政事別的預算經費都被大砍了逾20%以上，黃紹庭批評：「根本是標準的說一套、做一套，沒有實際的預算經費投入，要如何推動執行？陳其邁市長真的是『邁擱騙』啊！」

▲陳其邁說明總預算 。（圖／記者洪靖宜攝）

而新聞局長董建宏指出，是因於鐵路地下化園道開闢及前瞻基礎建設中的48億預算已執行完畢，導致資本門編列上較109年度減少43億。而資本門看似減少，但實際上110年總預算案內的中央計畫型補助322億元，更較109年的315億元，整體有大幅度的增加，增幅達7億之多。

此外，董建宏說，高市府自籌的資本門也有成長，由109年的124億，增加為110年的128億，建設經費並無因此減少；主要用於校舍拆除及耐震補強1.57億、流行音樂中心工程款1.9億、汰換警消車輛增加0.34億，以及運動場館的0.25億上。他強調，經常門、資本門的比例之所以有所變動，是因為地方政府配合整體國家政策的推行，受中央補助款影響甚鉅，如中央再110年度提高補助的經常門部分，增加在長照幼托等福利政策上，以確實回應國民及市民的需求和期盼。

董建宏表示，監督市政是議員的職責，也感謝議員對市府團隊的鞭策，高雄現已恢復過往的平靜，期盼議員對總預算案能夠基於事實進行評論，畢竟激情和對立並非市民之福。