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留美女碩士打死老母　高院認有殺人故意但受病情影響而改判

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記者羅志華、吳銘峯／台北報導

台北市具有留美碩士學位的林姓女子，去年3月間以不明鈍器打死73歲母親，一審法院雖認定她有思覺失調症，但仍依「家暴傷害致死罪」判刑18年。案經上訴，高院二審改認定她有殺人故意，成立「殺害直系血親尊親屬罪」，但因行為時受病情影響而辨識能力顯著降低，因此減刑，改判16年。

▲▼圖說：打死母親的女子林真，二審請求輕判。 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林姓女子打死母親，二審獲改判16年 。（圖／記者吳銘峯攝）

本案被告林姓女子（43歲）在父親過世後，搬回台北市天母地區與母親同住，但2人間衝突不斷。案發於去年3月1日，林女懷疑母親擅自取走3份書狀，林女更懷疑母親在主臥室內的果醬玻璃罐內放了4張百元鈔，是對她詛咒去死。因此林女打電話痛罵母親，母親下午回家後，2人爆發激烈口角，最後林女更對母親施暴，扯髮、推拉，最後拿出不明鈍器狂毆母親，母親因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

林女一直到晚間10點半才報案，謊稱母親被2名陌生男子攙扶回家後，就呼吸心跳全無。但檢方偵查後認定林女企圖誤導偵辦，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴。一審法院審理時，林女否認犯罪，反稱母親有輕生念頭；一審法院雖認定她有思覺失調症，但行為時並未因精神疾病而影響其辨識行為違法之能力，依照「家暴傷害致死罪」判刑18年。

案件上訴二審後，高院卻改認定林女犯「殺害直系血親尊親屬罪」。高院指出，2人口角時，林女立強勢地位，且因死者年邁及體型瘦弱而處於弱勢，僅能求饒，但林女仍激烈攻擊。不僅以腳踹踢，還接續猛力以腳踩躺在地上之老母胸部、腹部，再持不明器物毆打老母背部，徒手猛力掐頸，使老母受有多處器官傷害，最後因多器官損傷、窒息而死亡。高院認為依照林女留美碩士的學力，應該對這樣的行為會殺死母親有認識，確實有殺人的不確定故意，成立本罪。

但因林女罹患思覺失調症，高院認為依照她當天怪異的舉止，可見當時有幻聽、幻覺等精神症狀之干擾，且經由專業之心理衡鑑報告，其行為時，屬於該病程之活躍期，致其辨識行為之能力顯著減低，而依照刑法19條第2項減輕其刑。

最後考量她逆倫犯行對社會上無數家庭帶來不良影響，引發鄰居、大眾惶惶不安，使家屬承受喪失至親之慟，其犯行對自身家庭及社會大眾所造成之損害既深且鉅；又她犯後對於案發細節始終避重就輕、反覆其詞，顯見其對自身行為之惡性、造成之損害並未深刻反省，高院認為她不具悔意，因認其犯後態度不佳，所以改判16年。可上訴。

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